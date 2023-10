Petrus Resources Ltd. est une société pétrolière et gazière basée au Canada. Les activités de la société consistent en l'acquisition, le développement, l'exploration et l'exploitation dans la province occidentale de l'Alberta. La principale activité de la société est l'investissement dans des actifs liés au secteur de l'énergie. La société possède des actifs de développement de pétrole et de gaz naturel dans ses zones d'exploitation de Ferrier, North Ferrier et Thorsby. Sa zone principale, Ferrier, est une zone de ressources. Ferrier est une zone de gaz Cardium riche en liquides. North Ferrier est une extension de la zone principale de Ferrier. Son actif Thorsby est situé dans la partie centrale de la province. Ses propriétés situées dans les contreforts de l'Alberta constituent une zone moins importante pour la société. La société possède des propriétés productrices de pétrole et de gaz le long de la tendance des contreforts dans les environs de Hinton, qui s'étendent de la production de pétrole léger à Cordel / Stolberg au sud à la production de gaz naturel à faible déclin à Cabin Creek au nord. Kakwa est une zone pétrolière de Dunvegan à un stade précoce.