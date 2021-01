Pets at Home Group Plc : La tendance devrait reprendre ses droits

Données financières GBP USD EUR CA 2021 1 099 M 1 500 M 1 232 M Résultat net 2021 75,6 M 103 M 84,7 M Dette nette 2021 25,9 M 35,4 M 29,1 M PER 2021 29,6x Rendement 2021 1,77% Capitalisation 2 081 M 2 834 M 2 333 M VE / CA 2021 1,92x VE / CA 2022 1,79x Nbr Employés 9 561 Flottant 97,9% Prochain événement sur PETS AT HOME GROUP PLC 21/01/21 Q3 2021 Publication évolution de l'activité - Trading Update Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 444,38 GBX Dernier Cours de Cloture 416,20 GBX Ecart / Objectif Haut 27,3% Ecart / Objectif Moyen 6,77% Ecart / Objectif Bas -47,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Peter Pritchard Group Chief Executive Officer & Director Michael Ian Burke Non-Executive Chairman David Peter Robinson Chief Operating Officer Michael James Iddon Group Chief Financial Officer & Executive Director William Hewish Chief Information Officer