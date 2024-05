L'entreprise britannique Pets At Home a enregistré une baisse de son bénéfice annuel mercredi, les pressions inflationnistes et la baisse du pouvoir d'achat ayant réduit la demande d'accessoires discrétionnaires pour animaux de compagnie, tels que les colliers et la literie.

Les propriétaires d'animaux de compagnie, lassés par l'inflation, sont devenus plus prudents dans leurs dépenses en articles de luxe tels que les jouets coûteux, ce qui a nui aux performances de Pets At Home à un moment où le secteur vétérinaire est confronté à une surveillance réglementaire sur les prix et la concurrence.

Pets At Home a déclaré que sa stratégie de croissance dans le secteur vétérinaire n'était pas menacée par l'enquête que l'Autorité de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority) a ouverte dans ce secteur la semaine dernière.

La société, qui propose également des services de toilettage et des services vétérinaires, a enregistré un bénéfice sous-jacent avant impôts de 132 millions de livres (168,25 millions de dollars) pour l'exercice 2024, contre 136,4 millions de livres l'année précédente.

Les analystes avaient en moyenne prévu un bénéfice annuel d'environ 136 millions de livres, avec une fourchette de 132 millions de livres à 141 millions de livres, selon un consensus compilé par la société.

Pets At Home a déclaré qu'elle était à l'aise avec le consensus actuel des analystes pour un PBT sous-jacent de 144 millions de livres pour l'exercice 2025 et qu'au cours des six premières semaines de l'exercice en cours, elle avait enregistré une faible croissance à un chiffre dans son activité Vet Group.

"Alors que l'environnement commercial extérieur a été morose, les dépenses globales liées aux soins des animaux de compagnie se sont avérées résistantes et, au cours de l'année à venir, nous devrions commencer à bénéficier des investissements antérieurs et des programmes de productivité clés", a déclaré la société. (1 $ = 0,7846 livre) (Reportage d'Echha Jain à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza et Subhranshu Sahu)