Pets At Home annonce une baisse de son bénéfice annuel malgré une année "record

(Alliance News) - Pets At Home Group PLC a déclaré jeudi avoir réalisé une performance "record" au cours de l'exercice qui vient de s'achever, malgré une baisse de son bénéfice annuel.

Le détaillant de produits pour animaux de compagnie a enregistré un bénéfice avant impôts de 122,5 millions de livres sterling au cours de l'année qui s'est achevée le 30 mars. Ce chiffre représente une baisse de 18 % par rapport aux 148,7 millions de livres sterling réalisés l'année précédente.

Pets at Home a déclaré que la baisse du bénéfice reflétait la plus-value sur la vente de son groupe spécialisé au cours de l'exercice 2022 et les coûts de mise en service de son nouveau centre de distribution au cours de l'exercice 2023.

Le chiffre d'affaires de l'année écoulée s'est élevé à 1,40 milliard de livres sterling, soit une hausse de 6,6 % par rapport aux 1,32 milliard de livres sterling de l'année précédente. À périmètre constant, le chiffre d'affaires a augmenté de 7,9 %.

La société basée dans le Cheshire, en Angleterre, a déclaré que le début de l'exercice 2024 était "solide", les ventes des premières semaines de l'année étant en ligne avec le taux de sortie de l'exercice 2023.

"Notre performance record au cours de l'année écoulée démontre que notre offre convaincante de soins pour animaux de compagnie continue de résonner fortement auprès des consommateurs. Grâce à notre combinaison unique de produits, de services et de conseils d'experts, nous avons été en mesure de mieux servir les propriétaires d'animaux de compagnie, d'élargir notre base de consommateurs et de gagner plus de parts de marché, en renforçant notre position de leader sur le marché britannique des soins pour animaux de compagnie ", a déclaré la directrice générale Lyssa McGowan.

Pour l'exercice 2024, Pets at Home prévoit une croissance des ventes conforme à son objectif à moyen terme de 7 %.

Elle a ajouté qu'elle était "à l'aise" avec le consensus actuel des analystes de 136 millions de livres sterling pour le bénéfice sous-jacent avant impôts pour l'exercice 2024. Pour l'exercice 2023, le bénéfice avant impôt sous-jacent s'est élevé à 136,4 millions de livres sterling.

Pets at Home a déclaré un dividende final de 8,3 pence par action, en hausse de 11 % par rapport à l'année précédente, ce qui porte le dividende total pour l'année à 12,8 pence.

Les actions de la société étaient en baisse de 3,9 % à 352,80 pence à Londres jeudi matin.

Pets at Home publiera ses résultats du premier trimestre le 3 août.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.