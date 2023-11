Pets at Home Group Plc est une société basée au Royaume-Uni. L'entreprise est active dans le secteur des soins pour animaux de compagnie, fournissant aux animaux et à leurs propriétaires divers conseils et produits. Elle opère à travers trois segments : Retail, Vet Group et Central. Le segment Retail comprend la vente au détail de produits pour animaux de compagnie achetés en ligne et en magasin, la vente d'animaux de compagnie, les services de toilettage et les produits d'assurance. Le segment Vet Group comprend les cabinets First Opinion. Le segment Central comprend les activités de télésanté vétérinaire. Les marques de la société comprennent Pets at Home, Vets4Pets et the Groom Room. Elle propose des produits pour animaux de compagnie en ligne ou dans ses 457 magasins, qui comprennent également des cabinets vétérinaires et des salons de toilettage. Les services de toilettage pour animaux proposés comprennent un toilettage complet, un bain et une brosse, la pose d'une puce électronique et la coupe des ongles. La société exerce également une activité de vétérinaire pour petits animaux, avec 444 cabinets vétérinaires. Ses filiales comprennent notamment Accrington Vets4Pets Limited et Companion Care (Banbury) Limited.

Secteur Détaillants autres spécialités