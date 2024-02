Pettenati SA Industria Textil est une entreprise brésilienne active dans l'industrie textile. La société est principalement active dans la fabrication, la commercialisation et l'exportation de tissus finis en maille et d'articles d'habillement. Son portefeuille comprend une gamme de tissus teints et imprimés. Les lignes de produits de la société comprennent, entre autres, les softs, les peluches, les demi-mailles, la viscose et les lignes de sport. La production de tissus de la société est réalisée dans deux usines, l'une située à Caxias do Sul, dans l'État brésilien de Rio Grande do Sul, et l'autre au Salvador. La Société exploite également une unité industrielle à Caxias do Sul, au Brésil, qui est active dans la fabrication de produits d'habillement. Au 30 juin 2012, elle détenait une participation de 70,20 % dans Pettenati Centro America SA de CV.

Secteur Textiles et Cuirs