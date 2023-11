PetVivo Holdings, Inc. est une société d'appareils biomédicaux. La société se concentre sur la fabrication, la commercialisation et l'octroi de licences pour des dispositifs médicaux et des produits thérapeutiques destinés aux animaux. Le produit phare de la société, Spryng, doté de la technologie OsteoCushion, est une injection intra-articulaire administrée par les vétérinaires pour la prise en charge des boiteries et autres affections articulaires, telles que l'arthrose, chez les chiens et les chevaux. La société a pour principale activité la commercialisation et l'octroi de licences de produits sur le marché vétérinaire pour traiter et/ou gérer les affections des animaux de compagnie, tels que les chiens et les chevaux. Ses produits sont dérivés de biomatériaux qui simulent les tissus cellulaires de l'organisme en raison de leur composition naturelle en protéines et en hydrates de carbone, qui intègrent des éléments constitutifs des tissus tels que le collagène, l'élastine et les protéoglycanes comme l'héparine. La société dispose d'un pipeline de dispositifs thérapeutiques destinés à des applications cliniques vétérinaires et humaines.