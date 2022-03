Peugeot Invest : ANR par action record en 2021

Peugeot Invest publie un ANR à son plus haut historique à sept milliards d'euros à fin 2021, soit un ANR par action à 235 euros, une performance de 32,2% dividendes inclus, 'ce qui illustre la qualité des sociétés sélectionnées dans un environnement de reprise économique'.



'Cette année a été particulièrement active pour Peugeot Invest, avec 726 millions d'euros investis dans des secteurs variés et porteurs pour préparer la création de valeur de demain, ce qui a été financé en grande partie par 605 millions de cessions', ajoute la société d'investissement.



Compte tenu de ces résultats, le montant des dividendes au titre de 2021 que Peugeot Invest proposera à l'assemblée générale de ses actionnaires le 12 mai prochain s'élèvera à 66 millions d'euros, soit 2,65 euros par action, en progression de 13%.



