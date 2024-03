Neuilly-sur-Seine, le 8 mars 2024

Evolution de la Direction Générale

Dans la perspective de l'évolution future de la présidence du Conseil assurée jusqu'en mai 2025 par M. Robert Peugeot, le Conseil d'administration de Peugeot Invest a décidé d'engager une évolution managériale conduisant à ce que le mandat de Directeur Général de M. Bertrand Finet prenne fin à la date d'arrivée de son remplaçant et au plus tard le 31 juillet 2024. Ce changement de dirigeant a pour but de mettre en place un nouveau binôme de dirigeants pour engager une nouvelle étape de développement de Peugeot Invest.

Robert Peugeot a déclaré : « Je tiens à remercier chaleureusement Bertrand Finet pour sa forte contribution au développement de la société à mes côtés, au cours des sept dernières années. Durant cette période Bertrand a poursuivi la diversification accélérée depuis le début des années 2000, en assurant un bon équilibre entre nos activités d'investissement direct, de co-investissement aux côtés de nos partenaires professionnels et enfin le développement de notre activité de fonds de fonds, et ce, dans des géographies diverses. Je le remercie enfin d'avoir accepté d'assurer toute la transition nécessaire et me réjouis de la qualité des liens que nous conservons. »

Bertrand Finet a déclaré : « Je remercie Robert Peugeot, le conseil d'administration et la famille

Peugeot pour leur confiance pendant ces sept dernières années et pour l'opportunité qui m'a été offerte de contribuer au développement et à la croissance de Peugeot Invest par la mise en œuvre de notre stratégie d'investissement et de diversification. J'ai eu beaucoup de plaisir à mener une équipe de professionnels dont le dévouement et le talent ont été le moteur de notre succès. Alors que Peugeot Invest s'apprête à amorcer une nouvelle étape de son développement, j'ai la conviction que cette entreprise magnifique et solide est dotée des meilleurs atouts pour continuer sur la voie de la réussite. »

À PROPOS DE PEUGEOT INVEST

Peugeot Invest est la société d'investissement cotée sur Euronext détenue majoritairement par les Etablissements Peugeot Frères. Peugeot Invest est un des principaux actionnaires de Stellantis et de Forvia, via sa filiale Peugeot 1810 et mène une politique d'investissements minoritaires et de long terme. Peugeot Invest détient des participations dans des sociétés cotées (SPIE, LISI), des sociétés non cotées (International SOS, Rothschild & Co), des co-investissements (ArchiMed ou JAB Holding) et dans des fonds d'investissement.