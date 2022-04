Peugeot Invest : nomination d'un chief investment officer

Peugeot Invest, la société d'investissement de la famille Peugeot via les Etablissements Peugeot Frères, annonce la nomination de Sébastien Coquard au poste de directeur général adjoint et chief investment officer.



Aux côtés de Bertrand Finet, directeur général de Peugeot Invest, Sébastien Coquard contribue et participe aux décisions stratégiques et poursuit sa mission de pilotage et d'arbitrage des décisions d'investissements de la société.



'Depuis son arrivée chez Peugeot Invest en 2006, Sébastien a contribué très largement à la croissance de la société, en mettant en oeuvre la stratégie et en développant l'équipe d'investissement qui atteindra 17 personnes d'ici l'été', souligne Bertrand Finet.



