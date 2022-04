Peugeot Invest : nomination de Sébastien Coquard au poste de Directeur général adjoint et de CIO

Peugeot Invest a annoncé la nomination de Sébastien Coquard au poste de Directeur général adjoint et Chief Investment Officer. Aux côtés de Bertrand Finet, Directeur Général de Peugeot Invest, il contribue et participe aux décisions stratégiques et poursuit sa mission de pilotage et d’arbitrage des décisions d’investissements de la société. « Sébastien Coquard a pu acquérir tout au long de sa carrière une expertise solide en termes de stratégie d’investissement, de finance et de management », a expliqué Peugeot Invest.



Diplômé d'une maitrise de gestion de l'université Paris-Dauphine et d'un DESS de l'IAE de Grenoble, il a démarré sa carrière en financements structurés chez Paribas puis en fusions-acquisitions chez Oddo. Il a ensuite rejoint la direction des investissements à long terme du groupe AGF (Allianz France).



" Depuis son arrivée chez Peugeot Invest en 2006, Sébastien a contribué très largement à la croissance de la société, en mettant en œuvre la stratégie et en développant l'équipe d'investissement qui atteindra 17 personnes d'ici l'été ", a expliqué Bertrand Finet, Directeur général de Peugeot Invest.