Peugeot Invest est une société de portefeuille. A fin 2022, les immobilisations financières s'élèvent, en valeur nette comptable, à 6 987,5 MEUR répartis par type de participations comme suit : - participations dans des sociétés cotées (51,8%) : notamment LISI (5,09% à fin 2022 ; fabrication de fixations et de composants d'assemblage pour l'aéronautique et l'automobile), SPIE (5,23% ; prestations de services multi-techniques), ORPEA (5% ; exploitation de maisons de retraite et de cliniques) et SEB (4% ; fabrication d'équipements ménagers) ; - participations dans des sociétés non cotées (14%) : Tikehau Capital Advisors, International SOS, Signa Prime, Signa Development, etc. ; - autres (34,2%) : principalement OPCVM et fonds de capital-risque.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds