Peugeot : Oddo reste à l'achat et confirme son objectif

15/09/2020 | 10:03

PSA et FCA ont annoncé hier soir, une révision de certains paramètres financiers de leur rapprochement à 50/50.



Le dividende exceptionnel côté FCA est ramené à 2.9 MdE (contre 5.5 MdE) alors que, côté PSA, le spin-off de la participation de 46.3% de Faurecia (valorisation de 2.7 MdE) aura désormais lieu après la fusion.



Les deux groupes ont également annoncé une augmentation de l'objectif de synergies à plus de 5 MdE (contre 3.7 MdE) pour un coût estimé de 4 MdE (contre 2.8 MdE).



' Au global, les deux acteurs ressortent gagnants alors que le projet de fusion gagne encore en crédibilité et qu'il ne reste désormais plus que l'antitrust européen qui pourrait faire barrage (ce qui n'est en aucun cas notre scénario) ' indique Oddo.



Oddo maintient ses opinions achat sur les deux titres (objectif de cours relevé chez FCA à 12 E contre 10 E) et 20 E pour Peugeot.



L'analyste souligne également que les deux constructeurs ont également annoncé une révision en hausse l'estimation des synergies annuelles à 5 MdE contre 3.7 MdE précédemment (+35%).



' A noter également une hausse en parallèle à 4 MdE des coûts de mise en oeuvre contre 2.8 MdE précédemment (soit +43%) qui pourrait, peut-être, suggérer un plan de réduction d'effectifs (volontaire) plus significatif en réponse à l'environnement volumes moins favorable ' rajoute Oddo.



