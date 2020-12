Fusion PSA/Fiat Chrysler : l'UE donne son feu vert sous condition

Bruxelles (awp/afp) - Bruxelles a autorisé lundi la fusion entre les constructeurs français PSA (Peugeot, Citroën) et italo-américain Fiat Chrysler (FCA) pour former le quatrième groupe automobile mondial, sous réserve d'engagements des deux entreprises pour préserver la concurrence dans les petits utilitaires.

Les deux groupes se sont notamment engagés à étendre l'accord de coopération entre PSA et Toyota dans les petits véhicules utilitaires légers et à faciliter l'accès des concurrents aux réseaux de réparation et d'entretien de PSA et de FCA pour ce type de véhicules, selon un communiqué de la Commission européenne.

L'union de PSA et FCA, annoncée fin 2019, doit donner naissance au quatrième groupe automobile mondial en volume et au troisième en chiffre d'affaires, abritant sous le même toit des marques emblématiques comme Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Alfa Romeo et Maserati.

Les constructeurs ont prévu de boucler leur projet de mariage au premier trimestre 2021. La nouvelle entité regroupant leurs activités s'appellera Stellantis.

"Nous sommes en mesure d'autoriser la concentration entre Fiat Chrysler et Peugeot SA car leurs engagements faciliteront l'entrée et l'expansion sur le marché des camionnettes utilitaires légères. Sur les autres marchés où les deux constructeurs automobiles exercent actuellement leurs activités, la concurrence restera soutenue après la concentration", a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission en charge de la concurrence.

afp/fr