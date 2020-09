Groupe PSA : Arnaud Deboeuf devient directeur industriel et chaîne logistique

PARIS (Agefi-Dow Jones)--A compter du 3 septembre 2020, Arnaud Deboeuf est nommé directeur industriel et chaîne logistique et entre au comité exécutif du Groupe PSA, suite à la nomination de Yann Vincent en tant que directeur général d'ACC (Automotive Cell Company), co-entreprise fondée par Groupe PSA et Total, a indiqué jeudi le constructeur automobile dans un communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Arnaud Deboeuf dispose d'une expérience de près de 30 ans dans l'industrie automobile.

-Il avait rejoint le Groupe PSA en septembre 2019 en tant que directeur de la stratégie industrielle, après avoir occupé de "hautes responsabilités" chez Renault.

