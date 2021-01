Groupe PSA: Ventes mondiales à 2,5 millions d'unités dans un contexte de crise sanitaire

Regulatory News:

Groupe PSA (Paris:UG):

« Tout au long de 2020, année marquée par la crise du coronavirus, nos équipes partout dans le monde ont fait preuve de combativité et ont continué à offrir à nos clients des modèles propres, sûrs et abordables, pour assurer leur liberté de mouvement. Le respect dès le premier jour des objectifs européens en matière de CO 2 repose sur notre engagement éthique. Avant d’ouvrir un nouveau chapitre avec Stellantis, je tiens à féliciter toutes les équipes pour ces réalisations remarquables.», a déclaré Carlos Tavares, président du Directoire du Groupe PSA.

Une transition énergétique, du thermique à l’électrique, en marche et performante

L'offensive électrique du Groupe s'est poursuivie tout au long de l'année. L’ensemble des marques du Groupe propose aujourd’hui soit des versions hybrides rechargeables, soit des versions tout électrique pour chaque nouveau lancement. Les clients ont désormais le choix entre 171 modèles électrifiés.

D'ici fin 2021, la gamme électrifiée du Groupe PSA comprendra 23 modèles, avec six modèles électrifiés supplémentaires. Avec cette offre, l’ensemble des besoins clients seront couverts que ce soit pour leur usage personnel ou professionnel.

En parallèle de cette stratégie d’électrification, Groupe PSA a continué d’améliorer de manière significative le rendement en CO 2 de ses moteurs thermiques.

Des modèles reconnus par les experts du secteur et un développement du e-commerce

En 2020, sept modèles ont été récompensés par des experts de l'automobile via trois prix de renommée internationale, preuve de la pertinence des produits des marques du Groupe PSA.

Cette année de crise a également été l'occasion de développer le e-commerce. Avec une moyenne de 4 000 ventes par mois au 2ème semestre dans trois pays européens, le Groupe a vendu 40 000 véhicules (à noter que toutes les voitures vendues aux salariés et toutes les Citroën Ami sont commercialisées par ce canal). L'objectif du Groupe est d'atteindre les 100 000 ventes en ligne en Europe d'ici la fin 2021.

Europe : retour à la croissance au dernier trimestre et performances CO 2

Les ventes du Groupe se sont fortement redressées au cours du second semestre 2020 (+40% par rapport au premier semestre) : augmentation de sa part de marché (+0,5 pt par rapport au trimestre précédent) avec en particulier une hausse de la part de marché de Peugeot (+ 0,1 pt sur un an), de DS Automobiles (+0,1 pt sur le marché premium en un an) et un rebond d’Opel-Vauxhall sur le 4e trimestre (+0,3 pt par rapport au Q4 2019). Le Groupe a également réussi à maintenir sa position sur son principal marché, la France, gagnant 0,14 pt de pénétration sur l’année.

En restant concentré sur sa performance CO 2 , le Groupe atteint les objectifs européens en 2020, conformément à son engagement. Le respect de ses objectifs CO 2 a pu être réalisé grâce au travail fait sur l’optimisation des moteurs thermiques et à une forte croissance de ses ventes de modèles électrifiés (LEV) : 120 000 immatriculations en 2020 sur le marché européen.

Moyen-Orient et Afrique : forte offensive commerciale

La part de marché du Groupe dans cette région s’établie à 7,2 % (+2,1 pts par rapport à 2019). Dans un marché en baisse de 14%, les livraisons ont en effet augmenté de 21% par rapport à 2019 pour atteindre plus de 201 000 unités. Plusieurs pays affichent de belles performances en parts de marché : en Egypte (+3,8 pts), en Turquie (+1,4 pt) et au Maroc (+0,7 pt). Par ailleurs, la présence du Groupe a été étendue sur le continent via de nouveaux importateurs dans les pays du CCG (Conseil de Coopération du Golfe) et les pays subsahariens.

L'année 2020 a également été celle du déploiement de l'empreinte industrielle du Groupe PSA dans la région avec le doublement de la capacité de production de l'usine de Kenitra et le lancement de la production de la Citroën Ami.

Chine : croissance des ventes mensuelles depuis septembre

Après un premier semestre difficile, les ventes du Groupe en Chine ont augmenté, mois après mois à partir de septembre pour atteindre en décembre 2020 le niveau de décembre 2019.

Le nouveau modèle économique de DS en Chine est désormais en place avec une filiale à part entière axée sur l'exécution avec des voitures soit importées soit fabriquées localement. Le lancement de DS 9 est prévu pour le premier semestre 2021.

Amérique latine : faire face à la crise avec résilience

Les marchés latino-américains3 ont été durement touchés par la crise du coronavirus tout au long de l'année (avec des baisses allant de -27% à -31% par rapport à 2019). Groupe PSA a cependant réussi à enclencher une reprise de ses ventes pour atteindre une part de marché au 4ème trimestre 2020 supérieure à celle de la même période en 2019 : 2,5% contre 2,3%.

En Argentine, sa part de marché est passée de 10,1 % en 2019 à 10,5 % en 2020, grâce aux lancements de la Nouvelle Peugeot 208, produite localement (à Palomar) sur la plateforme CMP, et la Citroën C5 Aircross. Le « one ton » pick-up, Peugeot Landtrek, a été lancé au 2nd semestre au Mexique, pays dans lequel la part de marché du Groupe est désormais supérieure à 1 % pour la première fois.

Inde et Asie-Pacifique : augmentation de la part de marché du Groupe

Dans cette région, la part de marché de PSA s'est améliorée en 2020, puisque les ventes du Groupe ont diminué seulement de 6,6 % sur un marché en baisse 18,3 % par rapport à 2019.

Le succès des trois marques du Groupe au Japon se poursuit, notamment avec les récents lancements des Citroën Berlingo, des Peugeot 208, 2008 et e-2008, des DS 3 CROSSBACK et DS 3 CROSSBACK E-TENSE.

En Inde, l'arrivée de la marque Citroën est prévue pour le premier semestre 2021 avec la Citroën C5 Aircross SUV et sera suivie par de nouveaux modèles disruptifs conçus localement.

Eurasie : parts de marché en hausse

Alors que les performances de la région ont été affectées par la crise du coronavirus, les ventes du Groupe ont augmenté. Sa part de marché a progressé de 0,2 pt (de 0,7 % à 0,9 %), en particulier dans les deux principaux pays, la Russie et l'Ukraine, avec respectivement +0,1 pt (pour atteindre 0,5 %) et +2,2 pt (pour atteindre 8,5 %).

Toutes les marques Peugeot, Citroën, DS Automobiles et Opel ont contribué à cette performance, en particulier en Ukraine. Le récent lancement de la marque Opel en Russie est sur une bonne dynamique pour la première année complète de la Marque dans ce pays.

VENTES MONDIALES CONSOLIDEES

Consolidated World Sales

Estimates Dec. 2019 Dec. 2020 Δ Month YTD 2019 YTD 2020 Δ YTD EUROPE * 286,881 260,684 - 9.1 % 3,019,729 2,123,493 - 29.7 % PEUGEOT 126,931 118,382 - 6.7 % 1,195,939 907,048 - 24.2 % CITROEN 76,102 72,291 - 5.0 % 831,599 599,446 - 27.9 % DS 8,187 5,421 - 33.8 % 55,870 39,481 - 29.3 % OPEL VAUXHALL 75,661 64,590 - 14.6 % 936,321 577,518 - 38.3 % MIDDLE EAST & AFRICA 21,845 25,187 + 15.3% 164,266 197,119 + 20.0% PEUGEOT 10,322 13,845 + 34.1% 84,294 89,534 + 6.2% CITROEN 4,710 6,003 + 27.5% 42,901 53,210 + 24.0% DS 261 181 - 30.7 % 1,879 1,967 + 4.7% OPEL VAUXHALL 6,552 5,158 - 21.3 % 35,192 52,408 + 48.9% LATIN AMERICA 10,436 12,329 + 18.1% 135,739 95,357 - 29.7 % PEUGEOT 6,725 8,964 + 33.3% 82,569 63,235 - 23.4 % CITROEN 3,474 3,104 - 10.7 % 51,252 30,578 - 40.3 % DS 125 55 - 56.0 % 824 488 - 40.8 % OPEL VAUXHALL 112 206 + 83.9% 1,094 1,056 - 3.5 % CHINA 5,439 5,587 + 2.7% 108,649 45,965 - 57.7 % PEUGEOT 2,921 3,667 + 25.5% 56,315 25,604 - 54.5 % CITROEN 2,507 1,885 - 24.8 % 50,275 20,041 - 60.1 % DS 11 35 + 218.2% 2,059 320 - 84.5 % INDIA & ASIA PACIFIC 3,449 5,052 + 46.5% 35,074 32,752 - 6.6 % PEUGEOT 2,846 3,807 + 33.8% 25,985 23,849 - 8.2 % CITROEN 511 1,128 + 120.7% 7,524 7,209 - 4.2 % DS 76 112 + 47.4% 1,317 1,312 - 0.4 % OPEL VAUXHALL 16 5 - 68.8 % 248 382 + 54.0% EURASIA 2,227 2,337 + 4.9% 15,639 17,789 + 13.7% PEUGEOT 1,296 1,356 + 4.6% 8,721 9,642 + 10.6% CITROEN 832 779 - 6.4 % 6,302 6,706 + 6.4% DS 12 13 + 8.3% 40 118 + 195.0% OPEL VAUXHALL 87 189 + 117.2% 576 1,323 + 129.7% Total Consolidated World Sales 330,277 311,176 - 5.8 % 3,479,096 2,512,475 - 27.8 % PEUGEOT 151,041 150,021 - 0.7 % 1,453,823 1,118,912 - 23.0 % CITROEN 88,136 85,190 - 3.3 % 989,853 717,190 - 27.5 % DS 8,672 5,817 - 32.9 % 61,989 43,686 - 29.5 % OPEL VAUXHALL 82,428 70,148 - 14.9 % 973,431 632,687 - 35.0 %

* Europe = EU + EFTA + Albania + Bosnia + Croatia + Kosovo + Macedonia + Montenegro + Serbia

1 DS 3 CROSSBACK E-TENSE, Peugeot e-208, Peugeot e-2008, Opel/ Vauxhall Corsa-e, Peugeot e-Traveller/e-Expert, Citroën ë-SpaceTourer/ë-Jumpy, Opel Zafira-e Life/Vauxhall Vivaro-e Life, Citroën ë-C4, Opel/Vauxhall Mokka-e, Citroën AMI, DS 7 CROSSBACK E-TENSE et E-TENSE 4x4, Peugeot 3008 Hybrid et Hybrid4, Peugeot 508 Hybrid, Peugeot 508 SW Hybrid, Opel/Vauxhall Grandland X Hybrid et Hybrid4, Citroën C5 Aircross Hybrid, DS 9 E-TENSE 4x4

2 Deux prix ‘Autobest’ s (Citroën Ami, Opel/Vauxhall Corsa) ; ‘Car Of The Year 2020’ pour Peugeot 208 et le ‘International Van of the Year’(IVOTY) pour la nouvelle génération de fourgons compacts électriques (Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy, Opel Vivaro-e and Vauxhall Vivaro-e)

3 Argentine, Brésil, Mexique, Chili

