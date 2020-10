Groupe PSA : annonce le lancement de la cession d'une partie de sa participation dans Faurecia

Ne pas distribuer aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

Regulatory News:

Peugeot S.A. (Paris:UG) (“Groupe PSA”) lance aujourd’hui la cession de 9 663 000 actions Faurecia, représentant environ 7% du capital de Faurecia, suite à la publication par Groupe PSA plus tôt dans la journée d’un communiqué de presse relatif au processus de fusion entre Fiat Chrysler Automobiles N.V. (« FCA ») et Groupe PSA.

L’opération sera réalisée dans le cadre d’un placement privé par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres réservé aux investisseurs institutionnels.

La constitution du livre d’ordres commence immédiatement ; les résultats du placement seront annoncés après la clôture du livre d’ordres.

Le produit de ce projet de cession serait distribué aux actionnaires de Stellantis, accompagné d’une distribution en nature de la participation restante de 39% dans Faurecia, comme annoncé le 14 septembre 2020, peu après la réalisation de la fusion et sous réserve de l’approbation du Conseil d’Administration et des actionnaires de Stellantis.

Groupe PSA a souscrit vis-à-vis des Teneurs de Livre un engagement de conservation de 90 jours, sous réserve de certaines exceptions usuelles (comprenant la distribution en nature susvisée).

Le placement est dirigé par J.P. Morgan Securities plc et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, agissant en qualité de Teneur[s] de Livre.

Les modalités définitives du Placement devraient être annoncées le 29 octobre 2020 au plus tard. Le règlement-livraison de la cession devrait intervenir le 2 novembre 2020.

Les actions Faurecia sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN FR0000121147).

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat d’actions et l’offre des actions Faurecia par Groupe PSA ne constitue pas une opération par offre au public.

A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA

Avertissement

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat d’actions et l'offre des actions Faurecia par Groupe PSA ne constitue pas une opération par offre au public dans un quelconque pays, y compris en France.

Ce communiqué n'est destiné à être communiqué directement ou indirectement au Royaume-Uni qu'à (i) des investisseurs professionnels entrant dans le champ d’application de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le "FSMA") ou (ii) des "high net worth entities" et autres personnes susceptibles d'en être légalement les destinataires entrant dans le champ d’application de l’article 49(2)(a) à (d) du FSMA (ensemble avec les personnes visées au (i), les "personnes habilitées"), à l'exclusion de toute autre personne.

Les titres visés par le présent communiqué n'ont fait, ni ne feront l'objet d'un enregistrement aux Etats-Unis en vertu du U.S. Securities Act de 1933 (le "Securities Act"). Lesdits titres ne sauraient être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l’absence d’un tel enregistrement ou d’une exemption d’enregistrement en vertu du Securities Act. Aucune offre publique desdits titres ne sera faite aux Etats-Unis dans le cadre de la présente opération.

Toute décision d'investissement relative à l'achat d'actions Faurecia ne saurait être prise que sur le fondement des informations publiquement disponibles relatives à Faurecia. Ces informations ne relèvent pas de la responsabilité de Groupe PSA.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201028006058/fr/