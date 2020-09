Groupe PSA : annonce le lancement de la gamme de produits Eurorepar en Inde

Regulatory News:

Groupe PSA (Paris:UG) a annoncé aujourd’hui le lancement en Inde de la gamme Eurorepar de produits multimarque de qualité supérieure. PCA India, l'entité locale du Groupe PSA, a signé un accord de vente et de distribution avec GoMechanic, un acteur de renom dans le marché secondaire indien avec un réseau d'ateliers phares et partenaires, de détaillants de pièces détachées et une plateforme de commerce électronique.

GoMechanic soutiendra la vente de pièces détachées Eurorepar, facilitant ainsi un point d' entrée sur le marché en Inde. Avec ce lancement, Groupe PSA fait le choix audacieux d’une stratégie innovante : Entrer sur le marché indien avec un label aftermarket multimarque – Eurorepar.

Partageant son point de vue sur le lancement, Roland Bouchara, Directeur, Ventes et Marketing Inde, Groupe PSA, a déclaré : « Nous sommes très heureux que notre marque aftermarket Eurorepar soit introduite en Inde. Les produits Eurorepar sont développés selon des procédures de qualité strictes et complètes par le biais de fournisseurs qui sont systématiquement contrôlés par le Groupe PSA. Nous pensons qu'Eurorepar est la meilleure alternative pour les clients indiens, qui recherchent des pièces détachées à des prix justes et qui ne souhaitent pas nécessairement payer un tarif plus élevé pour les marques aftermarket premium. Malgré les défis posés par la crise du Covid-19, nous avons maintenu le lancement de la gamme multimarque avec Eurorepar en Inde et cela en fait une première étape pour le Groupe PSA avant le lancement du premier véhicule Citroën (C5 Aircross SUV) prévu au 1er trimestre 2021 ».

Gamme de produits Eurorepar, spécialement conçue pour le marché secondaire indien

Eurorepar est la gamme de pièces et d’accessoires multimarque de Groupe PSA pour la réparation et l’entretien des véhicules. Présente dans 100 pays à travers le monde, la gamme promet des prix et des produits de qualité, quels que soient la marque et le modèle d'un véhicule.

Ces produits, disponibles pour des véhicules de 3 ans ou plus, s'adressent aux clients à la recherche de qualité et de valeur lors de l'achat de pièces détachées. La première gamme de produits Eurorepar sera bientôt disponible pour les ateliers indiens avec des plaquettes de frein de qualité premium à des prix justes, à la fois pour les B2B (ateliers multimarque et détaillants de pièces détachées) et pour les clients B2C, tant hors ligne qu'en ligne via les plateformes de distribution de pièces de GoMechanic.

Commentant le lancement et le partenariat, Jean Christophe Bertrand - Directeur de la Business Unit Aftermarket, a déclaré : « Cette décision de lancer Eurorepar en Inde doit être analysée dans le cadre de la stratégie globale de PSA Aftermarket, qui consiste à répondre aux attentes de tous les clients dans le monde entier, indépendamment de leur pouvoir d’achat et de la marque et de l’âge de leur véhicule. L’Inde est un élément clé de la stratégie Push to Pass du Groupe PSA pour les marchés mondiaux et elle offre une occasion unique de mettre en valeur l’approche axée sur la satisfaction client pour toutes ses marques. Notre décision de partenariat avec GoMechanic est basée sur notre objectif commun, qui est de fournir une qualité et une valeur élevées à tous les clients. Nous croyons que cette stratégie nous aidera à établir le Groupe PSA plus fermement en Inde et à conquérir une vaste clientèle. »

Accord de partenariat et de distribution avec GoMechanic

Conformément à l'accord, PCA India fournira les pièces Eurorepar à GoMechanic, qui distribuera ensuite les pièces par l'intermédiaire de ses entrepôts et de sa plateforme logistique à tous les ateliers et détaillants de son réseau. Groupe PSA fournira un soutien en matière de marketing, de formation, de création de marques.

Au sujet du partenariat, Amit Bhasin - Cofondateur - GoMechanic, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer au Groupe PSA pour lancer la marque Eurorepar en Inde. Ce partenariat est de bonne augure pour nous car nous nous efforçons de fournir un service et des pièces de qualité premium au meilleur prix à nos clients. Cela n'aurait pas pu se produire à un meilleur moment, car nous sommes en train de développer nos centres dans tout le pays. Grâce à plus de 350 ateliers et à notre solide réseau de distribution de pièces détachées, nous sommes convaincus que nous pouvons contribuer à faire évoluer rapidement l’activité après-vente du Groupe PSA."

Dans un premier temps, Eurorepar lancera des produits tels que des plaquettes de frein premium et la gamme s’étendra progressivement pour inclure de multiples produits comme des lames d’essuie-glace, des filtres (air, huile et carburant), des disques de frein, des réfrigérants, des graisses et des lubrifiants, ce qui permettra de bâtir un solide portefeuille de produits de services et de réparations.

Les pièces seront disponibles en Inde, par l'intermédiaire d'ateliers GoMechanic et de détaillants dans 15 grandes villes à partir du 29 septembre 2020.

À propos de Groupe PSA

Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et offre des solutions de mobilité qui répondent à toutes les attentes des clients. Le Groupe possède cinq marques de voitures, Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall, et offre un large éventail de services de mobilité et de services intelligents sous la marque Free2Move. Son plan stratégique "Push to Pass" représente un premier pas vers la réalisation de la vision du Groupe d’être "un fabricant mondial de voitures à l’efficacité de pointe et un fournisseur de premier plan de mobilité qui entretient des relations avec la clientèle à vie". Déjà innovateur dans le domaine de l’automobile autonome et connectée, Groupe PSA participe également au financement d’activités par l’intermédiaire de la Banque PSA Finance et d’équipements automobiles via Faurecia.

À propos de GoMechanic

GoMechanic www.gomechanic.com, est actuellement le plus grand réseau de centres de services automobiles multimarques en pleine croissance en Inde, offrant une expérience de service automobile sans faille à la fois par l'intermédiaire de son application mobile et de ses plateformes Internet de consommation sur le site Web. GoMechanic a plus de 350 ateliers de réparation de voitures actuellement dans 21 villes et dessert actuellement plus de 2 millions de voitures par an et cible 10 millions de clients d'ici 2021. La première entreprise technologique est le capital-risque soutenu par des investisseurs de renom comme Sequoia Capital, Chiratae Ventures (anciennement IDG Ventures) et Orios Venture Partners.

A propos d'Eurorepar

Présente dans plus de 100 pays avec plus de 12 000 références standardisées, Eurorepar est une gamme exclusive multimarque de produits automobiles Groupe PSA (pièces détachées, accessoires, pneus, huile, consommables d’atelier...) pour la réparation et l’entretien de véhicules de 3 ans et plus.

