Groupe PSA : remporte le trophée «International Van Of The Year 2021» (IVOTY) pour sa nouvelle génération de fourgons compact électriques

Depuis 2019, tous les nouveaux modèles lancés par Groupe PSA (Paris:UG) proposent une motorisation 100% électrique ou hybride rechargeable. L’objectif du groupe est de proposer une gamme totalement électrifiée en 2025.

L´électrification des Véhicules Utilitaires Légers concernera l’ensemble des modèles proposés en Europe dès la fin de 2021.

Un jury composé de 24 journalistes et experts indépendants issus de 24 pays d’Europe et de Russie, a attribué le prestigieux trophée « International Van Of The Year 2021» (IVOTY) aux Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy, Opel Vivaro-e et Vauxhall Vivaro-e, premiers véhicules électrifiés de notre gamme VUL.

Issus d’un programme transversal, les nouveaux Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy, Opel Vivaro-e et Vauxhall Vivaro-e ont été conçus pour offrir des prestations, sans aucun compromis de charge utile et de volume de chargement à tous nos clients : artisans, entreprises et administrations.

Ils bénéficient de technologies et aides à la conduite de dernière génération, qui sont un gage de sécurité et de confort pour les utilisateurs.

Après l’obtention du trophée IVOTY 2019 pour la gamme Peugeot Partner, Citroën Berlingo van, Opel Combo et Vauxhall Combo, ce deuxième trophée IVOTY remporté en deux ans confirme la pertinence de la nouvelle génération de VUL du Groupe PSA et de sa stratégie d’électrification.

Jarlath Sweeney, Président du jury IVOTY commente ainsi la décision des jurés:

« Avec son quatuor, PSA lance sur le marché Européen les premiers fourgons électriques dotés d’une autonomie supérieure à 300 km. Ils bénéficient d’une solide qualité de construction, présentent de très bonnes qualités dynamiques et, mis à part un silence de fonctionnement supérieur, peu de choses distinguent les sensations de conduite qu’ils procurent de celles des versions diesel ».

« Avec ces versions 100% électriques de leur fourgon, les quatre marques de PSA donnent un formidable élan à la mobilité électrique en milieu professionnel, en favorisant la démocratisation et l’extension du transport zéro-émission ».

« Les fourgons électriques de PSA établissent de nouveaux standards et apportent leur lot de progrès. C’est exactement ce que l’on exige de l’« International Van of the Year ». Mieux encore, chaque marque de PSA a développé des dérivés électriques de son véhicule, du fourgon tôlé au minibus et au shuttle, sans compromettre la charge utile ni le volume de chargement. ».

« Le nouveau quatuor des fourgons électriques de PSA pousse encore plus avant le concept de l’intégration maximum de modes de propulsion, électrique ou à combustion interne, sur la base d’une même plate-forme. Leur autonomie est telle qu’ils pourraient être attractifs pour toutes sortes de business aussi bien que pour les livraisons sur les derniers kilomètres ».

Développés sur la base de la plateforme EMP2, les fourgons compacts électriques offrent une mobilité Zéro émission pour le transport de personnes avec les versions VP2, et pour les besoins utilitaires pour les versions VU3, notamment pour répondre au développement du e-commerce et des services.

Les fourgons compacts électriques des quatre marques sont assemblés dans l’usine de Hordain (Hauts-de-France) et équipés d’une chaîne de traction électrique assemblée à l’usine de Trémery (Grand Est). Ils proposent deux niveaux d’autonomie :

Jusqu’à 230 km 4 sur cycle WLTP équipé d’une batterie de 50kWh ;

sur cycle WLTP équipé d’une batterie de 50kWh ; Jusqu’à 330 km4 sur cycle WLTP équipé d’une batterie de 75 kWh.

Commercialisés depuis mi 2020, 1300 véhicules ont déjà été livrés depuis Octobre 2020.

« Groupe PSA est très fier et heureux de recevoir ce prestigieux prix « International du Van de l’année 2021 » et remercie chaleureusement les membres du jury.

Il confirme le succès de notre fourgon compact et la pertinence de notre stratégie d’électrification de l’ensemble de notre gamme utilitaires, sans compromis sur les prestations pour nos clients », commente Xavier Peugeot, Directeur de la Business Unit Véhicules Utilitaires Légers.

Le prix « International Van Of The Year » existe depuis 1992. Le jury est composé d’un panel européen de 24 journalistes et éditeurs de magazines indépendants, spécialisés dans les véhicules utilitaires légers (VUL).

