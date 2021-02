La banque d'affaires Lazard a vu bondir son bénéfice net en 2020

Données financières EUR USD CA 2020 134 Mrd 162 Mrd - Résultat net 2020 2 843 M 3 423 M - Tréso. nette 2020 9 516 M 11 458 M - PER 2020 12,3x Rendement 2020 1,67% Capitalisation 41 695 M 50 156 M - VE / CA 2020 0,24x VE / CA 2021 0,19x Nbr Employés 170 000 Flottant - Graphique PEUGEOT SA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 17,88 € Dernier Cours de Cloture 13,11 € Ecart / Objectif Haut 60,2% Ecart / Objectif Moyen 36,4% Ecart / Objectif Bas 22,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Carlos Tavares Chief Executive Officer & Executive Director John Jacob Philip Elkann Chairman & President Richard Keith Palmer Chief Financial Officer Harald J. Wester Chief Engineering Officer Robert Peugeot Vice Chairman