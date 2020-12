La famille Peugeot rachète 2% du groupe PSA avant sa fusion avec FCA

Paris (awp/afp) - Le groupe familial Peugeot a annoncé mercredi avoir repris 2% du capital de PSA en amont de sa fusion avec Fiat-Chrysler (FCA).

Le groupe a acquis 18,1 millions d'actions Peugeot S.A., pour un montant total de 228 millions d'euros. Il possède désormais 14,38% du capital et 19,36% des droits de vote de Peugeot S.A.

"Le groupe familial Peugeot, actionnaire historique du groupe PSA, se réjouit de se renforcer ainsi au capital", ont indiqué dans un communiqué Jean-Philippe Peugeot, président du conseil d'administration d'Etablissements Peugeot Frères, et Robert Peugeot, président du conseil d'administration de FFP, société dont les Peugeot sont actionnaires majoritaires.

"Cette opération démontre clairement son attachement et sa volonté de devenir un des principaux actionnaires du prochain Groupe Stellantis et témoigne de sa confiance dans son développement futur", ont poursuivi Jean-Philippe et Robert Peugeot.

La création de Stellantis doit être soumise au vote des actionnaires de PSA et FCA lors de deux assemblées générales le 4 janvier 2021, une des ultimes étapes avant leur fusion, ont indiqué les deux groupes mercredi.

L'intégralité des titres Peugeot S.A. du groupe familial Peugeot est désormais portée par Maillot I, une société détenue à 76,5% par FFP et à 23,5% par les Etablissements Peugeot Frères, précise le communiqué.

FFP est une société d'investissement cotée sur Euronext, qui détient des participations dans des sociétés cotées comme SEB, et Safran, des sociétés non cotées comme Acteon ou Total-Eren, des co-investissements (IHS ou JAB Holding), et dans l'immobilier.

afp/al