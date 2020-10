0

Bruxelles rendra sa décision quant au projet de mariage entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) d’ici le 2 février prochain. Rappelons qu’il y a une semaine, on apprenait que les deux constructeurs automobiles avaient fait des concessions pour obtenir l’aval de la Commission européenne. Pour Oddo BHF, cette date limite de février semble être une date théorique maximale. L’analyste anticipe toujours une décision d'ici la fin de l'année, très probablement en novembre. PSA et FCA visent toujours une finalisation de la fusion d'ici la fin du premier trimestre 2021.