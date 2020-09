Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF affiche une recommandation d’Achat et un objectif de cours de 22 euros sur le titre PSA, alors que le groupe au lion et Fiat Chrysler ont proposé des concessions (non détaillées officiellement) à Bruxelles pour tenter d’obtenir son feu vert à leur projet de mariage. Le broker reste relativement optimiste quant à une décision favorable de la part de la Commission européenne. Il anticipe un feu vert officiel dans le courant du mois de novembre.