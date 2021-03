PSA: chiffre d'affaires annuel en recul

Paris (awp/afp) - PSA a enregistré un chiffre d'affaires en recul de 18,7% en 2020, avec un bénéfice net de deux milliards d'euros, a annoncé mercredi sa nouvelle-maison mère Stellantis.

Avec un chiffre d'affaires à 60,7 milliards d'euros (67,2 milliards de francs suisses), contre 74 milliards en 2019, le groupe a été fortement touché par la baisse des ventes mais a réussi à maintenir ses prix, dégageant une marge de 6,1%, souligne la direction de Stellantis dans un communiqué.

"Les résultats de 2020 démontrent de nouveau la résilience de PSA", s'est félicité Carlos Tavares, ex-patron de PSA devenu directeur général de Stellantis. "Cette bonne santé financière représente une contribution essentielle au lancement de Stellantis".

Le constructeur a maintenu son niveau de profitabilité "malgré la lourde chute des marchés automobiles, et grâce à des ventes plus profitables et des économies", souligne sa direction.

Les bénéfices ont baissé de 1,5 milliard d'euros par rapport à 2019.

Les ventes mondiales du constructeur automobile français (Peugeot, Citroën, Opel, DS) ont dégringolé de 27,8%, à 2,5 millions de véhicules.

Les volumes ont notamment chuté en Europe (-29,7% à 2,1 millions), où le groupe a réalisé près de 85% de ses livraisons, et en Chine (-57,7% à 45.965), le premier marché mondial.

PSA a présenté ses résultats mercredi en même temps que le constructeur italo-américain Fiat Chrysler (FCA), son partenaire dans le nouveau groupe Stellantis, le quatrième groupe mondial en termes de véhicules vendus.

FCA a annoncé mercredi avoir enregistré un bénéfice net de 24 millions d'euros en 2020, signe que le groupe a aussi résisté à la crise du secteur automobile provoqué par la pandémie de coronavirus.

"Ces résultats mettent en évidence la solidité financière de Stellantis, qui réunit deux entreprises fortes et saines. Stellantis prend un départ lancé et se concentre totalement sur l'atteinte de l'ensemble des synergies annoncées", s'est félicité Carlos Tavares.

Le nouveau groupe vise une marge opérationnelle courante entre 5,5% et 7,5% en 2021, "en l'absence de tout confinement significatif lié à la COVID-19".

Stellantis prévoit un rebond du marché de 10% en Europe, 8% en Amérique du Nord, 20% en Amérique du Sud, et 5% en Chine.

Son conseil d'administration a approuvé une distribution d'un milliard d'euros de dividendes à ses actionnaires, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale prévue le 15 avril 2021.

Les salariés recevront 430 millions d'euros de participation et d'intéressement, soit 3.000 euros brut minimum par salarié en France.

afp/al