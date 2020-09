Peugeot : Les Groupes PSA et Total créent « Automotive Cells Company », co-entreprise dédiée à la fabrication de batteries en Europe

Regulatory News:

PSA/Opel (Paris:UG) et Total/Saft ont signé un accord pour la création de la co-entreprise ACC. Yann Vincent est nommé Directeur Général d’ACC et aura pour mission de la mettre en œuvre et de la développer. Ghislain Lescuyer est nommé Président du Conseil d’Administration.

Avec cette association, les partenaires mettent en place un acteur mondial de référence dans le développement et la fabrication de batteries pour l’industrie automobile au meilleur niveau de performance dès 2023.

Total/Saft apportera son expertise en matière de R&D et d’industrialisation, et le Groupe PSA sa connaissance du marché automobile et son expérience de la production en grande série. Le centre de R&D à Bordeaux et le site pilote à Nersac en France sont déjà en phase de démarrage pour permettre la mise au point de nouvelles technologies de cellules lithium-ion de haute performance. A l’issue de cette phase de R&D, la production en série est prévue d’être lancée dans deux « GigaFactories », à Douvrin en France puis à Kaiserslautern en Allemagne.

Ce projet a pour ambition de :

Répondre aux enjeux de la transition énergétique en réduisant l’empreinte environnementale des véhicules tout au long de la chaîne de valeur dans une volonté de proposer une mobilité propre et abordable aux citoyens.

en réduisant l’empreinte environnementale des véhicules tout au long de la chaîne de valeur dans une volonté de proposer une mobilité propre et abordable aux citoyens. Produire des batteries pour véhicules électriques qui seront au meilleur niveau technologique en termes de performance énergétique, d’autonomie, de temps de charge et de bilan carbone.

en termes de performance énergétique, d’autonomie, de temps de charge et de bilan carbone. Développer une capacité de production indispensable pour accompagner la croissance de la demande de véhicules électriques sur un marché européen estimé à 400 GWh de batteries à l’horizon 2030, soit 15 fois le marché actuel.

indispensable pour accompagner la croissance de la demande de véhicules électriques sur un marché européen estimé à 400 GWh de batteries à l’horizon 2030, soit 15 fois le marché actuel. Assurer l’indépendance industrielle de l’Europe tant pour la conception que la fabrication des batteries avec une capacité de 8 GWh dans un premier temps pour atteindre à l’horizon 2030 une capacité cumulée de 48 GWh sur l’ensemble des deux sites. Cela correspondra à la production de 1 million de véhicules électriques par an, soit plus de 10% du marché européen.

tant pour la conception que la fabrication des batteries avec une capacité de 8 GWh dans un premier temps pour atteindre à l’horizon 2030 une capacité cumulée de 48 GWh sur l’ensemble des deux sites. Cela correspondra à la production de 1 million de véhicules électriques par an, soit plus de 10% du marché européen. Se positionner en tant qu’acteur compétitif majeurpour approvisionner les constructeurs de véhicules électriques.

Ce projet bénéficie du soutien financier des pouvoirs publics français et allemands pour un montant de 1,3 milliards €. Il a reçu l’accord des institutions européennes au travers d’un projet d’IPCEI qui témoigne de sa dimension stratégique pour la transition énergétique de la mobilité. L’ensemble du projet représente plus de 5 milliards d’euros d’investissements.

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA déclare : « La construction d’un consortium européen de la batterie que nous appelions de nos vœux est aujourd’hui une réalité. Je tiens à saluer l’engagement des équipes Total/Saft et PSA/Opel qui ont permis que ce projet se concrétise. Cette nouvelle étape s’inscrit en cohérence avec notre raison d’être : « offrir aux citoyens une mobilité propre, sûre et abordable » et donne au Groupe PSA un avantage compétitif dans un contexte de développement des ventes de véhicules électriques. ACC fait progresser le Groupe PSA sur le chemin de sa neutralité carbone. »

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total, commente : « La création d’ACC illustre l’engagement de Total de répondre au défi du changement climatique et de se développer comme un Groupe multi-énergies, acteur majeur de la transition énergétique, en continuant d’apporter à nos clients une énergie sure, économique et propre. Nous avons l'ambition de tirer parti des compétences reconnues de notre filiale SAFT sur les batteries, et du savoir-faire industriel de notre partenaire PSA pour répondre à la forte croissance du véhicule électrique en Europe. J’adresse tous mes encouragements aux équipes qui vont rejoindre ACC pour faire de cette aventure une vraie réussite technologique et industrielle européenne. »

Ghislain Lescuyer, Président du Conseil d’Administration dit : « ACC est le résultat d'une vision et d’une volonté partagées entre les industriels et les autorités européennes et nationales pour construire le leader européen des batteries. En Europe, nous avons les compétences nécessaires pour développer les meilleures technologies et nous différencier de la concurrence asiatique. ACC favorisera ainsi la transition vers une mobilité électrique, performante, sûre et durable. »

Yann Vincent, Directeur Général d’ACC indique : « C’est une formidable opportunité qui m’est proposée de mettre en œuvre ce projet stratégique pour le compte des deux entreprises. J’ai la conviction que la combinaison des savoir-faire et de l’envie de réussir amènera l’équipe d’ACC au meilleur niveau de compétitivité technologique et économique pour les années à venir. »

A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA

A propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

À propos de Saft

Saft est le spécialiste des batteries de haute technologie pour l’industrie, de la conception et du développement à la production, et de la personnalisation à la fourniture de services. Depuis maintenant 100 ans, Saft fournit à ses clients des batteries d’une durée de vie toujours plus longue, pour l’alimentation de secours et la propulsion de leurs applications critiques. Notre technologie innovante, sûre et fiable assure une haute performance sur terre, en mer, dans les airs et dans l’espace. Saft fournit l’énergie de l’industrie et des villes intelligentes, tout en assurant des fonctions de secours dans des environnements extrêmes, du cercle polaire jusqu’au désert du Sahara. Saft est une filiale à 100 % de Total, un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone.

1 ACC : Automotive Cells Company

