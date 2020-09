Peugeot : PSA, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du mardi 15 septembre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSA (+ 2,16% à 16,54 euros)La crise du Covid-19 a amené son lot de perturbations sur le marché du M&A. PSA et Fiat Chrysler (FCA) en sont l'illustration du jour. Les deux constructeurs automobiles ont ainsi modifié les conditions de leur rapprochement. Objectif : renforcer la trésorerie de Stellantis, le groupe qui sera issu de la fusion, tout en maintenant les grands équilibres initiaux. On pourrait également y voir une tentative de répondre à certains observateurs ayant pointé du doigt des conditions initiales plus favorables aux actionnaires de FCA.