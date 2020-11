Peugeot : approbation de l'autorité des marchés néerlandaise

Le Groupe PSA et Fiat Chrysler Automobiles annoncent avoir obtenu ce jour l'approbation de l'autorité des marchés financiers néerlandaise (Autoriteit Financiële Markten) sur leur prospectus relatif à l'admission aux négociations en Europe des actions FCA qui seront renommées Stellantis dans le cadre de la Fusion Transfrontalière.



Les actions seront négociées sur le Mercato Telematico Azionario organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A., et sur le marché réglementé d'Euronext Paris.



Les actions devant être émises seront également cotées sur le New York Stock Exchange (NYSE).



