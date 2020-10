Peugeot : le CA de PSA quasiment stable au 3e trimestre

28/10/2020 | 09:49

Au 3e trimestre, le groupe PSA a enregistré un CA de 15,45 milliards d'euros, un chiffre pratiquement stable (-0.8%) par rapport au 3e trimestre 2019 (15,58 milliards d'euros).



Le chiffre d'affaires de la division Automobile s'établit quant à lui à 11,96 milliards d'euros, en hausse de 1,2% par rapport au troisième trimestre 2019.

Le mix produit est robuste (+5,8%), porté par le succès des derniers lancements : Peugeot 208, Peugeot 2008, Opel Vauxhall Corsa, tous disponibles en version 100% électrique et thermique, et de Citroën C5 Aircross PHEV.



Pour 2020, le Groupe prévoit une baisse du marché automobile de 25% en Europe, de 30% en Amérique latine, de 20% en Russie et de 10% en Chine.



Les objectifs restent inchangés : le groupe PSA s'est fixé l'objectif d'atteindre une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5% pour la division Automobile sur la période 2019-2021.









