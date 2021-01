Peugeot : les actionnaires approuvent la fusion avec FCA

Les assemblées d'actionnaires de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Peugeot (groupe PSA) réunies ce jour, ont approuvé à plus de 99% des votes exprimés le projet de fusion entre FCA et Groupe PSA, permettant la création prochaine de Stellantis.



A la suite du vote des actionnaires, FCA et Groupe PSA prévoient de finaliser leur rapprochement le samedi 16 janvier 2021.



Les actions ordinaires de Stellantis commenceront à être négociées sur le marché Euronext à Paris et sur le Mercato Telematico Azionario à Milan le lundi 18 janvier 2021, et sur le New York Stock Exchange le mardi 19 janvier 2021.



