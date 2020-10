Peugeot : première place sur le marché VP en septembre

02/10/2020 | 14:57

Peugeot occupe la première place des constructeurs sur le marché VP sur le mois de septembre 2020 avec un gain de 1,7 point de part de marché par rapport à 2019.



C'est la meilleure progression des constructeurs Français avec une hausse de près de 6,7%, dans un marché en baisse de près de 3 %.



Le groupe annonce que les nouvelles Peugeot 208 et Peugeot 2008 continuent à trouver un accueil très favorable auprès de la clientèle.



' La Peugeot 208 est la voiture la plus vendue en France au cumul et le succès des versions électriques contribue à cette excellente performance ' indique le groupe.



