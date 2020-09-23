Peugeot rachète 10 millions de ses propres actions à Dongfeng Motor Group

PARIS, 23 septembre (Reuters) - Peugeot SA annonce
mercredi dans un communiqué:
* PSA RACHÈTE 10 MILLIONS DE SES PROPRES ACTIONS À DONGFENG
MOTOR
GROUP (DFG) ET APPROUVE UN AVENANT À L'ACCORD DE RACHAT
D'ACTIONS CONCLU AVEC DFG
* CES ACTIONS SONT ACQUISES PAR GROUPE PSA LE 23 SEPTEMBRE
DANS LE
CADRE D'UNE OPÉRATION HORS MARCHÉ AU PRIX DE 16,385 EUR PAR
ACTION QUI REPRÉSENTE UN PRIX D'ACHAT TOTAL DE 163,850 MILLIONS
D'EUROS
* CETTE OPÉRATION S'INSCRIT DANS LA CONTINUITÉ DE L'ANNONCE
FAITE
LE 18 DÉCEMBRE 2019 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT ENVISAGÉ DE PSA
ET FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V., QUI ENTRAÎNERA LA CRÉATION DE
STELLANTIS
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(Rédaction de Paris)