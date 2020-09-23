Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Peugeot SA    UG   FR0000121501

PEUGEOT SA

(UG)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses ZonebourseRecommandations des analystes

Peugeot rachète 10 millions de ses propres actions à Dongfeng Motor Group

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
23/09/2020 | 08:41

PARIS, 23 septembre (Reuters) - Peugeot SA annonce mercredi dans un communiqué:

* PSA RACHÈTE 10 MILLIONS DE SES PROPRES ACTIONS À DONGFENG MOTOR GROUP (DFG) ET APPROUVE UN AVENANT À L'ACCORD DE RACHAT D'ACTIONS CONCLU AVEC DFG

* CES ACTIONS SONT ACQUISES PAR GROUPE PSA LE 23 SEPTEMBRE DANS LE CADRE D'UNE OPÉRATION HORS MARCHÉ AU PRIX DE 16,385 EUR PAR ACTION QUI REPRÉSENTE UN PRIX D'ACHAT TOTAL DE 163,850 MILLIONS D'EUROS

* CETTE OPÉRATION S'INSCRIT DANS LA CONTINUITÉ DE L'ANNONCE FAITE LE 18 DÉCEMBRE 2019 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT ENVISAGÉ DE PSA ET FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V., QUI ENTRAÎNERA LA CRÉATION DE STELLANTIS Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED -2.12%5.08 Cours en clôture.-30.70%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. 0.96%10.382 Cours en différé.-22.56%
PEUGEOT SA 2.16%15.625 Cours en temps réel.-28.33%
share with twitter share with LinkedIn share with facebook
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur PEUGEOT SA
09:43PEUGEOT : 10 millions d'actions propres rachetées à Dongfeng
CF
09:15PSA rachète 10 millions de ses propres actions à Dongfeng Motor
AO
09:06EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Veolia, Capgemini, Lagardère, Technicolor, Casin..
09:02DONGFENG MOTOR : PSA rachète 10 millions de ses propres actions à Dongfeng Motor..
DJ
09:01GROUPE PSA : rachète 10 millions de ses propres actions à Dongfeng Motor Group (..
BU
08:41Peugeot rachète 10 millions de ses propres actions à Dongfeng Motor Group
RE
22/09EUROPE : Les marchés européens encore sous le choc
AW
22/09CAC40 : la reprise échoue (peur du Covid), le Nasdaq surnage
CF
22/09BOURSE DE PARIS : Paris reste fébrile et termine dans le rouge
AW
22/09CAC40 : a du mal à s'éloigner des 4.800, le Nasdaq prend 0,7%
CF
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur PEUGEOT SA
Plus de recommandations
Données financières
CA 2020 59 746 M 69 820 M -
Résultat net 2020 1 770 M 2 068 M -
Tréso. nette 2020 6 139 M 7 174 M -
PER 2020 7,87x
Rendement 2020 3,58%
Capitalisation 13 693 M 16 034 M -
VE / CA 2020 0,13x
VE / CA 2021 0,08x
Nbr Employés 170 000
Flottant 70,7%
Graphique PEUGEOT SA
Durée : Période :
Peugeot SA : Graphique analyse technique Peugeot SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique PEUGEOT SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 17
Objectif de cours Moyen 19,49 €
Dernier Cours de Cloture 15,27 €
Ecart / Objectif Haut 110%
Ecart / Objectif Moyen 27,7%
Ecart / Objectif Bas -39,4%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Carlos Tavares Chairman-Management Board
Louis René Fernand Gallois Chairman-Supervisory Board
Maxime Jean Alfred Picat Senior Vice President & Operational Director
Philippe de Rovira Chief Financial Officer
Carla Gohin Senior VP-Research & Advanced Engineering
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
PEUGEOT SA-28.33%16 034
TOYOTA MOTOR CORPORATION-8.76%187 950
VOLKSWAGEN AG-23.50%82 016
DAIMLER AG-11.42%54 590
BMW AG-17.17%45 873
HONDA MOTOR CO., LTD.-15.68%43 108
RUBRIQUES
SERVICES GRATUITS
SERVICES FINANCIERS
APPLICATION MOBILE
SOLUTIONS
+33 (0)4 78 30 41 42
À PROPOS
Stock Market Quotes Interactive brokers Offre Binck Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2020 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par Factset, Morningstar,S&P Capital IQ et vwd Group