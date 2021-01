Peugeot : ventes mondiales de 2,5 millions d'unités en 2020

Le groupe annonce des ventes mondiales à 2,5 millions d'unités sur l'année 2020 dans un contexte de crise sanitaire.



Les parts de marché sont en augmentation au 4e trimestre dans les principales régions, avec une progression significative en Afrique Moyen-Orient



En Europe, les ventes du Groupe se sont fortement redressées au cours du second semestre 2020

(+40% par rapport au premier semestre) : augmentation de sa part de marché au 4ème trimestre (+0,5 pt par rapport au trimestre précédent). Le Groupe a également réussi à maintenir sa position sur son principal marché, la France, gagnant 0,14 pt de pénétration sur l'année.



Au Moyen-Orient et Afrique, la part de marché du Groupe dans cette région s'établie à 7,2 % (+2,1 pts par rapport à 2019). Les livraisons ont augmenté de 21% par rapport à 2019 pour atteindre plus de 201 000 unités.



Les ventes du Groupe en Chine ont augmenté, mois après mois à partir de septembre pour atteindre en décembre 2020 le niveau de décembre 2019.

L'offensive électrique du Groupe s'est poursuivie tout au long de l'année. L'ensemble des marques du Groupe propose aujourd'hui soit des versions hybrides rechargeables, soit des versions tout électrique pour chaque nouveau lancement. Les clients ont désormais le choix entre 17 modèles électrifiés.



D'ici fin 2021, la gamme électrifiée du Groupe PSA comprendra 23 modèles, avec six modèles électrifiés supplémentaires.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.