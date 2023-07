Le Groupe PEXA Limited (Groupe PEXA) a annoncé la nomination de Jeffrey Smith en tant qu'administrateur non exécutif de la société à compter du 5 juillet 2023. M. Smith est actuellement administrateur non exécutif indépendant chez ANZ Group Holdings Ltd. et siège à plusieurs comités du conseil d'administration, notamment le comité des affaires numériques et de la technologie, le comité des risques, le comité des ressources humaines et le comité des nominations et des opérations du conseil d'administration. M. Smith est également administrateur de Sonrai Security Inc. Auparavant, M. Smith a occupé des postes de direction au sein d'organisations mondiales et technologiques, notamment Telstra, Honeywell et Toyota.

M. Smith a également occupé le poste de directeur général de l'information chez IBM Corporation, où il était responsable de la stratégie, des ressources, des systèmes et de l'infrastructure informatiques au niveau mondial, et où il a également dirigé la transformation agile de l'entreprise. M. Smith a également été directeur général de Suncorp Business Services et directeur de l'information de Suncorp, et anciennement directeur de l'exploitation de World Fuel Services Corporation de 2017 à 2022.