PEXA Group Limited, anciennement Torrens Group Holdings Ltd, est une société basée en Australie, qui propose un réseau d'échange de propriétés en ligne. La société possède un réseau de dépôt électronique (ELN) et une plateforme de règlement financier et opère sur le marché des transferts de propriété. Elle facilite la collaboration entre les abonnés de l'ensemble de l'écosystème immobilier afin de permettre le transfert et le règlement des transactions de biens immobiliers. Il aide les membres tels que les avocats, les agents immobiliers et les institutions financières. Son outil aide à fournir des services de propriété et de transfert de propriété à ses clients. Il permet de déposer des documents auprès des registres fonciers et d'effectuer des règlements financiers par voie électronique. Sa plateforme permet d'accéder au produit de la vente d'une propriété, de débourser des fonds par voie électronique et de suivre en temps réel les règlements de propriété. Elle travaille avec l'avocat ou l'agent immobilier tout au long du règlement de la propriété. Elle fournit des informations sur les tendances en matière de propriété et d'hypothèque sur des données allant de la recherche initiale au règlement final.

Secteur Internet