Peyto Exploration & Development Corp. est une société de pétrole et de gaz naturel basée au Canada. La société mène des activités d'exploration, de développement et de production au Canada. Elle est impliquée dans le développement et la production de gaz naturel et de pétrole et de liquides de gaz naturel dans le bassin profond de l'Alberta. La société se concentre sur l'exploration et le développement des ressources de gaz naturel non corrosif, riche en liquides, piégées dans le bassin. Sa production est pondérée à environ 87 % pour le gaz naturel et à environ 13 % pour le pétrole et les liquides de gaz naturel.