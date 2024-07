Peyto Exploration & Development Corp. est une société pétrolière et gazière basée au Canada. La société mène des activités d'exploration, de développement et de production au Canada. Il s'agit d'une société canadienne d'énergie impliquée dans le développement et la production de gaz naturel, de pétrole et de liquides de gaz naturel dans le bassin profond de l'Alberta. Les réserves prouvées et probables de la société s'élèvent à 5,6 trillions de pieds cubes équivalents (929 millions de barils équivalents pétrole), selon l'évaluation de ses ingénieurs pétroliers indépendants. Sa production est composée à 89 % de gaz naturel et à 11 % de liquides de gaz naturel.