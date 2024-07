Pfeiffer Vacuum Technology AG est un fournisseur de solutions de vide. La société développe, fabrique et commercialise des composants et des systèmes pour la production, la mesure et l'analyse du vide, ainsi que pour la détection des fuites. Les segments de l'entreprise comprennent l'Allemagne, les États-Unis, l'Europe (à l'exception de l'Allemagne et de la France), la République de Corée, l'Asie (à l'exception de la République de Corée), la France et les autres segments. Les activités de la société comprennent le développement, la fabrication, la vente et l'entretien de pompes à vide, de composants et d'instruments pour le vide, ainsi que de systèmes de vide. Le portefeuille de produits de la société est commercialisé sous les marques Pfeiffer Vacuum et adixen. Le portefeuille de produits de l'entreprise est divisé en plusieurs domaines : production de vide, mesure et analyse du vide, éléments d'installation, chambres à vide et systèmes de vide. Il comprend une gamme de turbopompes hybrides et à lévitation magnétique, de pompes à vide basses et moyennes lubrifiées à l'huile et à compression sèche, de détecteurs de fuites, de spectromètres de masse et de têtes de jauge.

Secteur Machines et équipements industriels