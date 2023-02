Pfeiffer Vacuum n'atteint pas ses objectifs de marge

ASSLAR (dpa-AFX) - Le spécialiste des pompes à vide Pfeiffer Vacuum a réalisé l'an dernier un résultat d'exploitation inférieur aux prévisions. Le résultat d'exploitation a certes augmenté d'un peu plus de 28% à 119,4 millions d'euros en 2022, selon des calculs provisoires, mais la marge de résultat d'exploitation (Ebit) s'est établie à 13%, en dessous des 14% annoncés récemment. Cela s'explique principalement par des ajustements de stocks et des coûts de maintenance en fin d'année, ainsi que par des coûts d'exploitation informatique plus élevés et l'évaluation d'investissements visant à augmenter la capacité de production en Corée à moyen terme, a-t-on expliqué. L'action a modérément baissé mardi matin.

La marge opérationnelle est une déception, a écrit l'analyste de Jefferies Martin Comtesse. Au quatrième trimestre, le résultat d'exploitation a manqué de 20% les attentes du marché. L'expert du secteur s'attend à ce que Pfeiffer Vaccum annonce une croissance modérée de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices avec des prévisions prudentes pour 2023. Selon lui, les titres négatifs de gros clients de semi-conducteurs comme Samsung indiquent également un ralentissement des investissements cette année. Ces derniers avaient enregistré un net recul de leur activité mémoire au quatrième trimestre en raison de la faiblesse de la demande des consommateurs et de la réduction des stocks.

En 2022, le chiffre d'affaires du groupe Pfeiffer a augmenté de près de 19% pour atteindre 916,7 millions d'euros, un record, a annoncé l'entreprise lundi soir sur la base de chiffres provisoires publiés à Aßlar. En décembre, la direction avait à nouveau relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et tablé sur 900 millions d'euros. Les entrées de commandes ont également atteint un niveau record, avec une hausse de plus de 14 pour cent à environ 1,1 milliard d'euros. L'entreprise publiera plus de détails le 21 mars.

Les investisseurs ont réagi avec prudence mardi. L'action cotée au SDax était en baisse de près d'un pour cent à 164,20 euros dans les premiers échanges. La tendance à la baisse des dernières semaines se poursuit donc. Début novembre, des fantasmes de rachat avaient fait grimper le cours de plus d'un quart, qui évoluait depuis dans une fourchette assez étroite entre 166 et 177 euros - mais avec une tendance négative.

En tant qu'actionnaire majoritaire, le groupe Busch détient près de 64% des parts de Pfeiffer via sa filiale d'entreprise Pangea. L'actionnaire principal avait rendu public début novembre son projet de contrat de domination et annoncé des négociations dans ce sens. Il s'agit de simplifier la coordination et les processus de décision entre les groupes d'entreprises, qui avaient déjà conclu en 2019 un accord de coopération dans des domaines tels que les achats, les ventes et les services, la recherche et le développement ainsi que l'informatique.

/nas/tav/men