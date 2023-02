Pfeiffer Vacuum ne parvient pas à atteindre son objectif de résultat opérationnel

ASSLAR (dpa-AFX) - Le spécialiste des pompes à vide Pfeiffer Vacuum a réalisé l'an dernier un résultat d'exploitation inférieur aux prévisions. Le résultat d'exploitation a certes augmenté d'un peu plus de 28% en 2022 pour atteindre 119,4 millions d'euros, a annoncé lundi l'entreprise sur la base de chiffres provisoires à Asslar. Cependant, la marge de résultat d'exploitation (Ebit) de 13 pour cent est inférieure à l'objectif de 14 pour cent. Cela est principalement dû à des ajustements de stocks et des coûts de maintenance en fin d'année, à des coûts d'exploitation informatique plus élevés et à l'évaluation d'investissements visant à augmenter la capacité de production en Corée à moyen terme, a expliqué l'entreprise. L'action perdait près de 5 % après bourse sur la plateforme Tradegate.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 18,8 pour cent à 916,7 milliards d'euros et a atteint un niveau record. En décembre, Pfeiffer Vacuum avait à nouveau relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et tablé sur 900 millions d'euros. Les entrées de commandes ont également atteint un niveau record, avec une hausse de 14,4 pour cent à environ 1,1 milliard d'euros. L'entreprise publiera plus de détails le 21 mars /nas/he.