Pfeiffer Vacuum prévoit une baisse de ses bénéfices quotidiens en 2023

ASSLAR (dpa-AFX) - Le spécialiste des pompes à vide Pfeiffer Vacuum s'attend à une baisse de ses bénéfices au quotidien cette année en raison de la hausse des coûts. Le chiffre d'affaires devrait certes atteindre le niveau de l'année précédente, soit près de 917 millions d'euros, a annoncé mardi l'entreprise cotée au SDax à Aßlar (Hesse). Mais il ne devrait en rester qu'environ 12% comme bénéfice opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) chez Pfeiffer, soit à peu près le même niveau qu'en 2021. L'année dernière, cette marge avait augmenté à 13,0%. La direction a expliqué qu'elle devrait à nouveau baisser en raison de l'inflation élevée. Pfeiffer ne pourra probablement pas répercuter entièrement la hausse des coûts sur ses clients. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, un important excédent de commandes à la fin 2022 devrait aider à amortir un ralentissement de la demande de la part des clients du secteur des semi-conducteurs, qui repoussent la construction d'installations de production.

L'an dernier, l'entreprise a réalisé un bénéfice net de 86 millions d'euros, soit 39% de plus que l'année précédente. Comme déjà annoncé sur la base de chiffres provisoires, le chiffre d'affaires a augmenté de 19 pour cent pour atteindre près de 917 millions d'euros. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 28 pour cent pour atteindre 119 millions d'euros. Les actionnaires devraient toutefois se contenter d'un dividende de 11 centimes par action, alors qu'ils avaient reçu 4,08 euros pour l'année 2021. Pfeiffer avait déjà annoncé cette réduction en février et l'avait justifiée par des investissements importants. Ceux-ci doivent servir à l'extension des bâtiments de production, de logistique et de service ainsi qu'à l'amélioration de la productivité./stw/mis