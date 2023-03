Pfeiffer prévoit moins de bénéfices en 2023 dans ses activités quotidiennes - l'action s'effondre

ASSLAR (dpa-AFX) - Le spécialiste des pompes à vide Pfeiffer Vacuum s'attend à une baisse de ses bénéfices au quotidien en raison de la hausse des coûts cette année. Le chiffre d'affaires devrait certes atteindre à peu près le niveau record de 2022, notamment grâce à un important excédent de commandes de l'année précédente, mais il ne devrait rester qu'environ 12% des recettes comme bénéfice d'exploitation (Ebit), a annoncé l'entreprise mardi à Aßlar, dans le Land de Hesse. L'an dernier, la marge était encore passée à 13% et les analystes s'attendaient en moyenne à une nouvelle hausse pour 2023. La bourse a donc mal accueilli la nouvelle.

Dans les premiers échanges à Francfort, l'action Pfeiffer a chuté de plus d'un demi pour cent à 157,00 euros et figurait ainsi parmi les plus fortes baisses de l'indice SDax des petites valeurs. Depuis le début de l'année, elle a ainsi perdu environ neuf pour cent.

La direction a expliqué que le bénéfice d'exploitation avant intérêts et impôts devrait baisser cette année par l'inflation élevée. Pfeiffer ne pourra probablement pas répercuter entièrement la hausse des coûts sur ses clients. Dans le même temps, la chaîne d'approvisionnement devrait continuer à se stabiliser. L'année dernière déjà, Pfeiffer n'avait pas réussi à augmenter sa marge d'exploitation aussi fortement que prévu (14%).

Au vu des valeurs records du chiffre d'affaires et des entrées de commandes, la présidente de Pfeiffer Britta Giesen a néanmoins estimé que 2022 était une année réussie pour l'entreprise. Le marché du vide a enregistré une forte croissance, alors que les besoins des clients du secteur des semi-conducteurs évoluent de manière cyclique. Pour 2023, la manager s'attend maintenant à une baisse de la demande des entreprises de semi-conducteurs, car celles-ci repoussent la construction d'installations de production à plus tard. Toutefois, Pfeiffer affirme disposer d'un important excédent de commandes de l'année précédente, qui devrait compenser en partie le recul du segment des semi-conducteurs.

Les fabricants de puces électroniques font partie des principaux clients du fabricant de pompes à vide. Ses appareils sont utilisés dans la production de puces pour maintenir l'air pur dans les salles de production. L'année dernière, le segment des semi-conducteurs et des technologies futures de Pfeiffer a connu une croissance plus forte que le reste de l'entreprise et a contribué pour plus de la moitié au chiffre d'affaires du groupe.

Au total, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 19% l'an dernier pour atteindre près de 917 millions d'euros. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 28 pour cent à plus de 119 millions d'euros, comme l'entreprise l'avait déjà annoncé en février. Au final, Pfeiffer a gagné 86 millions d'euros, soit 39% de plus que l'année précédente.

Les actionnaires devront toutefois se contenter d'un dividende de 11 centimes d'euro par action, alors qu'ils avaient reçu 4,08 euros pour l'année 2021. Pfeiffer avait annoncé cette réduction en février et l'avait justifiée par d'importants investissements d'environ 100 millions d'euros. Ceux-ci doivent servir à l'extension des bâtiments de production, de logistique et de service ainsi qu'à l'amélioration de la productivité./stw/tav/mis