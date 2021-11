Pfizer, Inc. : Bon timing pour accompagner la tendance 03/11/2021 | 08:58 Tommy Douziech 03/11/2021 | 08:58 achat En attente

Cours d'entrée : 45.45$ | Objectif : 53.6$ | Stop : 40$ | Potentiel : 17.93% La tendance de fond est haussière pour Pfizer, Inc. et le timing opportun pour revenir sur le titre. On anticipera ainsi une relance de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 53.6 $. Points forts Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

Sous-secteur Pharmacies - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. PFIZER, INC. 18.55% 244 676 JOHNSON & JOHNSON 5.22% 429 166 ROCHE HOLDING AG 18.92% 350 597 NOVO NORDISK A/S 67.35% 254 310 ELI LILLY AND COMPANY 52.13% 226 023 MERCK & CO., INC. 8.83% 222 356 ABBVIE INC. 8.75% 205 929 ASTRAZENECA PLC 28.71% 198 770 NOVARTIS AG -8.14% 187 976 SANOFI 13.86% 130 291 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPAN.. -5.48% 130 138

Données financières USD EUR CA 2021 81 489 M - 70 263 M Résultat net 2021 20 019 M - 17 262 M Dette nette 2021 28 050 M - 24 186 M PER 2021 12,1x Rendement 2021 3,47% Capitalisation 245 Mrd 245 Mrd 211 Mrd VE / CA 2021 3,35x VE / CA 2022 3,72x Nbr Employés 78 500 Flottant 59,3% Prochain événement sur PFIZER, INC. 02/11/21 Q3 2021 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Dernier Cours de Cloture 45,45 $ Objectif de cours Moyen 46,00 $ Ecart / Objectif Moyen 1,21% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Albert Bourla Chairman, Chief Executive & Operating Officer Frank A. D'Amelio Chief Financial Officer & EVP-Global Supply Mikael Dolsten Chief Scientific Officer & Research President Lidia L. Fonseca Executive VP, Chief Digital & Technology Officer Aida Habtezion Chief Medical Officer