Pfizer : Wells Fargo dégrade son conseil

Wells Fargo a annoncé mardi avoir dégradé son conseil sur le titre Pfizer, ramené de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours réduit de 54 à 50 dollars.



Dans une note de recherche, la banque américaine explique redouter que le groupe pharmaceutique soit aspiré, sur le court terme, dans un cycle de révision à la baisse des prévisions du marché sous le coup de la disparition de l'effet porteur lié au Covid-19.



L'établissement souligne que le laboratoire pourrait malgré tout afficher un profil de croissance attractif sur le long terme, conforme à son aspiration de faire progresser son chiffre d'affaires d'au moins 6% par an sur la période 2025-2030, mais qu'il doit pour cela faire de bons choix en matière de développement de projets et de fusions-acquisitions (M&A).



Wells Fargo s'inquiète néanmoins des répercussions au niveau des marges des investissements accrus dans les lancements de nouveaux médicaments, ajoutant que l'incertitude entourant l'évolution des activités dans le Covid pourrait rendre les investisseurs 'nerveux'.



