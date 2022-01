Basilea: le Cresemba aussi autorisé contre l'aspergillose invasive en Chine

Zurich (awp) - Basilea a obtenu du gendarme sanitaire chinois une extension d'indication pour son antifongique Cresemba (isavuconazole), contre l'aspergillose invasive, par le biais de son partenaire de distribution dans l'Empire du Milieu Pfizer.

La multinationale pharmaceutique new-yorkaise avait déjà obtenu en décembre dernier de l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) le feu vert pour une commercialisation du Cresemba contre la mucormycose invasive, rappelle un communiqué diffusé jeudi par Basilea.

L'accord de distribution entre Basilea et Pfizer couvre l'Europe - à l'exclusion des pays nordiques - la Russie, la Turquie, Israël et la Chine, avec Hong Kong et Macao.

Basilea perçoit dans le cadre de cette collaboration des commissions de l'ordre de 15% sur les ventes, en plus de versements d'étape pouvant atteindre 600 millions de dollars. Les ventes de Cresemba ont atteint entre octobre 2020 et septembre 2021 300 millions de dollars, en hausse de plus d'un quart sur un an.

