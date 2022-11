Coronavirus: Swissmedic examine un vaccin en raison de la formation de bulles

Berne (awp/ats) - Swissmedic a lancé une analyse des risques concernant un lot de vaccin bivalent contre le Covid-19 de Pfizer. Des bulles ont en effet été observées sur un lot de Comirnaty Bivalent Original/ Omicron BA.1, lors de la préparation du vaccin.

Certains centres de vaccination ont signalé à Swissmedic qu'ils avaient observé de petites bulles lors de la préparation du vaccin, indique mercredi l'Institut suisse des produits thérapeutiques dans un communiqué. Ce phénomène semble se renforcer lorsque les seringues ont été préparées plusieurs heures à l'avance.

Swissmedic évalue actuellement les causes possibles de ces altérations et les risques qu'elles pourraient comporter. Par mesure de précaution, les cantons et les centres de vaccination ont été informés. En attendant que les causes du phénomène soient éclaircies, aucune préparation contenant de petites bulles ou des particules ne peut être administrée.

Une enquête ne signifie pas automatiquement qu'il y a un problème, a déclaré à Keystone-ATS le porte-parole de Swissmedic Alex Josty. "Sur les 866 enquêtes que nous avons menées l'an dernier, seules 21 ont conduit à un rappel".

Le vaccin bivalent Comirnaty Bivalent Original/ Omicron BA.1 a été autorisé par Swissmedic le 10 octobre dernier. Il promet une plus grande efficacité contre le variant Omicron BA.1 que ses prédécesseurs.

ats/al