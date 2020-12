Coronavirus: le point sur la pandémie

actualise bilan aux Etats-Unis

PARIS (awp/afp) - Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

L'Italie, pays le plus meurtri d'Europe

L'Italie est devenue samedi le pays européen totalisant le nombre le plus élevé de morts depuis le début de la pandémie, avec 64.036 décès, dix de plus qu'au Royaume-Uni, selon les chiffres annoncés par le ministre de la Santé.

Selon des données compilées par l'AFP, ces pays sont suivis en Europe par la France (57.567 morts) et l'Espagne (47.624).

USA: début de vaccination lundi

Les premiers lots de vaccins Pfizer/BioNTech contre le Covid-19, autorisés vendredi aux Etats-Unis, arriveront lundi matin dans les centres de vaccination pour commencer immédiatement à être administrés aux Américains.

Cette première phase concerne environ trois millions de personnes.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé au monde, avec 297.697 morts et plus de 16 millions de cas.

Allergies: la FDA nie toute pression

L'Agence américaine des médicaments (FDA) s'est défendue samedi d'avoir subi une quelconque "pression" politique pour donner son feu vert à un premier vaccin contre le Covid-19, et a relativisé les risques liées aux "allergies graves".

Un des responsables de la FDA a expliqué que le vaccin serait déconseillé uniquement aux patients ayant déjà eu des "réactions allergiques graves" à ses composants ou à des vaccins similaires, et pas à toutes les personnes sujettes à des allergies graves au sens plus large, après deux cas d'allergies graves signalés au Royaume-Uni.

Le nombre de cas ne baisse pas en France

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a poursuivi sa tendance élevée, à 13.947 cas selon les chiffres publiés samedi par Santé publique France (SpF), très loin des 5.000 visés par le gouvernement. Au total, 2.365.319 cas déclarés ont été comptabilisés depuis le début de la pandémie

Près de 1,6 million de morts

Déjà responsable de plus 1,59 million de morts pour environ 71 millions de cas confirmés, la pandémie est particulièrement active en Europe et aux Etats-Unis. Au cours de la semaine écoulée, près de trois quarts des contaminations mondiales ont été enregistrées dans ces deux zones.

Au total, les Etats-Unis comptent à eux seuls 297.697 morts, en hausse de 3.007 sur les dernières 24 heures.

Plus de 180.000 morts au Brésil

Le Brésil a dépassé le seuil des 180.000 morts, avec 181.123 victimes (+686 sur les dernières 24 heures). Seuls les Etats-Unis ont enregistré plus de décès. En proportion de sa population, le géant sud-américain compte autant de morts que la France (85 pour 100.000 habitants).

Chine: confinés après un seul cas

Dongning, une ville du nord de la Chine à la frontière russe, se confine et lance une campagne massive de tests, après la contamination d'un homme qui travaille sur le port. Toute personne désirant quitter la ville doit produire un test négatif datant des dernières 24 heures et, dans les zones les plus à risque, une seule personne par foyer est autorisée à sortir un jour sur deux pendant deux heures maximum pour faire les courses.

Une autre ville frontalière de la Russie, Suifenhe, a également lancé une campagne de tests, sans confinement, après le test positif d'un travailleur d'une zone commerciale d'import-export.

Inquiétude en Corée du Sud

Les autorités sanitaires sud-coréennes appellent à limiter les interactions, après une hausse des contaminations touchant notamment la région de Séoul. Les nouveaux cas quotidiens sont passés à près de 1.000 vendredi, contre environ 500 les jours précédents, une situation "très grave" selon le président Moon Jae-in.

Bars et restaurants de Dakar vont fermer plus tôt

Les restaurants et les bars de la région de Dakar devront fermer au plus tard à 23H00 (locales et GMT) et cesser musique et danse jusqu'à nouvel ordre à cause de la progression "inquiétante" du Covid-19, ont décidé les autorités samedi.

