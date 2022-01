Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Paris (awp/afp) - Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Toujours des ravages sur l'emploi (ONU)

La pandémie continue de faire des ravages sur l'emploi dans le monde et un retour aux niveaux d'avant la crise sanitaire pourrait prendre des années, a affirmé l'ONU lundi.

L'Organisation internationale du Travail (OIT) a été forcée de revoir en forte baisse ses prévisions de reprise du marché du travail cette année, notamment à cause de l'impact des variants Delta et Omicron, qui ont frappé durement la grande majorité des pays dans le monde.

JO-2022: la Chine renonce à vendre des billets

Coup de froid sur les JO d'hiver de Pékin: le comité d'organisation a annoncé lundi annuler la vente de tickets au grand public en raison d'un rebond épidémique, à moins de trois semaines du début des épreuves.

Royaume-Uni: hausse de la consommation d'alcool à risque

Le nombre de Britanniques avec une consommation d'alcool considérée comme dangereuse a fortement augmenté depuis le début de la pandémie, selon des chiffres gouvernementaux publiés lundi, faisant craindre des habitudes ancrées pour longtemps.

Canada: feu vert à la pilule anti-Covid de Pfizer

Le ministère canadien de la Santé a annoncé lundi qu'il autorisait l'utilisation du traitement viral anti-Covid de Pfizer, commercialisé sous le nom de Paxlovid.

Hong Kong: deux personnes liées à un cluster arrêtées

La police de Hong Kong a arrêté et inculpé deux membres d'équipage d'un vol de la compagnie Cathay Pacific pour avoir violé les régulations anti-coronavirus, l'enquête ayant lié la violation de leur quarantaine à l'apparition du variant Omicron dans le territoire.

4e dose de vaccin "moins" efficace contre Omicron (hôpital israélien)

L'administration d'une quatrième dose des vaccins Pfizer ou Moderna permet de multiplier les anticorps mais s'avère "moins" efficace pour lutter contre le variant Omicron du coronavirus, a indiqué lundi un hôpital israélien ayant entamé un des premiers essais cliniques sur le sujet.

Euro-2022: 6 joueurs allemands positifs

Six handballeurs allemands ont été testés positifs en l'espace de 48 heures entre dimanche et lundi, lors de l'Euro-2022 disputé en Hongrie et en Slovaquie, a annoncé lundi soir la Fédération allemande de handball dans un communiqué.

La pandémie a profité aux milliardaires

La fortune des dix hommes les plus riches du monde a doublé depuis le début de la pandémie tandis que les revenus de 99% de l'humanité ont fondu, d'après un rapport de l'ONG Oxfam publié lundi à l'orée du Forum de Davos.

La fortune cumulée de l'ensemble des milliardaires a connu "sa plus forte augmentation jamais enregistrée", de 5.000 milliards de dollars, pour atteindre son niveau le plus élevé à 13.800 milliards.

Plus de 5,53 millions de morts

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.537.051 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11h00 GMT.

En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts sont les Etats-Unis (851.451 décès), le Brésil (621.166), l'Inde (486.451) et la Russie (321.990 décès).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

afp/al