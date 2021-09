Coronavirus: un comité d'experts US ajoute à la confusion sur la 3e dose

Washington (awp/afp) - Un comité d'experts sanitaires américains a refusé jeudi d'inclure les personnes exposées au coronavirus dans le cadre de leur travail, comme les enseignants ou les employés de supermarchés, dans les bénéficiaires d'une 3ème dose de vaccin anti-Covid de Pfizer/Biontech/Biontech, malgré l'autorisation la veille de l'Agence américaine des médicaments.

Cette décision a semé un peu plus la confusion sur la campagne de rappel aux Etats-Unis, qui avait été annoncée en grande pompe mi-août par le gouvernement de Joe Biden, mais dont la voilure a depuis été fortement réduite.

Le comité des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) a toutefois accepté de recommander une 3ème dose du vaccin de Pfizer/Biontech pour les personnes de plus de 65 ans, ainsi que pour celles entre 18 et 64 ans présentant des facteurs de risque de développer une forme grave de la maladie.

La cheffe des CDC, Rochelle Walensky, doit encore signer ces recommandations. Il serait très surprenant qu'elle aille à leur encontre.

Mercredi, l'Agence des médicaments (FDA) avait pourtant autorisé en urgence cette dose de rappel selon des critères très larges, incluant les personnes fréquemment exposées au virus à cause de leur profession ou de leur situation. Cette définition permettait de couvrir les travailleurs de santé ou encore les prisonniers, avait précisé la cheffe par intérim de la FDA, Janet Woodcock.

Mais le comité des CDC a voté contre l'inclusion de cette vaste catégorie, à une courte majorité (9 voix contre, 6 voix pour).

Les débats ont duré des heures et plusieurs experts se sont dits "tiraillés", reflétant les hésitations et divisions de la communauté scientifique autour de la nécessité d'une troisième dose.

"C'est trop tôt", a estimé Beth Bell, membre du comité. "Selon moi, le bénéfice d'une dose de rappel est marginal à ce stade" pour cette population. Le risque de myocardite, une inflammation du muscle cardiaque, chez les jeunes hommes a fortement pesé dans la balance.

Outre des inquiétudes sur la complexité de la mise en oeuvre, les experts ont également souligné le manque de données disponibles pour le moment, tandis que le vaccin en deux doses se révèle toujours très efficace contre les hospitalisations actuellement.

Ils ont toutefois convenu que son efficacité baissait sensiblement avec le temps chez les personnes âgées.

Environ 13 millions de personnes de 65 ans et plus ont été vaccinées il y a plus de 6 mois avec Pfizer/Biontech, et sont donc éligibles pour recevoir cette dose de rappel.

Initialement, l'administration Biden avait annoncé qu'une vaste campagne de rappel des vaccins de Pfizer/Biontech et de Moderna serait lancée à partir de la semaine du 20 septembre, pour tous les Américains sans distinction.

Les experts de la FDA avaient déjà rejeté cette possibilité la semaine dernière.

