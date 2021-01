Covid: Ottawa réfléchit à un durcissement du contrôle des quarantaines

OTTAWA (awp/afp) - Le Premier ministre canadien Justin Trudeau n'a pas écarté vendredi d'imposer une quarantaine obligatoire dans des hôtels au frais des voyageurs à leur entrée au Canada, pour dissuader les voyages non-essentiels à l'étranger et limiter la propagation du coronavirus.

"C'est une possibilité qu'on est en train de regarder", a-t-il déclaré lors d'un point presse, interrogé pour savoir s'il envisageait d'imposer une telle quarantaine comme l'a suggéré le Premier ministre québécois François Legault.

"C'est pas le temps de planifier des voyages à l'étranger particulièrement pas des voyages non-essentiels ou des vacances parce qu'on pourrait effectivement amener des nouvelles mesures sans préavis qui pourraient rendre beaucoup plus difficile le retour vers le Canada", a prévenu M. Trudeau.

Ces nouvelles mesures viseraient à décourager les Canadiens de voyager, mais aussi à les protéger, notamment contre les variants du nouveau coronavirus, plus contagieux, selon lui.

"Les mesures que le Canada applique pour les voyages et les frontières sont parmi les plus strictes au monde", a réaffirmé M. Trudeau.

Depuis mars dernier, les voyageurs arrivant au Canada, qu'ils soient Canadiens ou non, sont soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours afin d'éviter la propagation du coronavirus. Depuis début janvier, ils doivent en plus présenter un test négatif au Covid-19 datant de moins de trois jours pour pouvoir s'envoler pour le Canada.

Justin Trudeau, qui s'est entretenu jeudi avec le patron de Pfizer, Albert Boula, a averti que les prochaines semaines seraient "difficiles" en raison d'un retard dans les livraisons du géant pharmaceutique, également subi par d'autres pays.

Le Canada, qui a reçu 1,1 million de doses de vaccins contre la Covid-19, devrait toutefois obtenir comme prévu 4 millions de doses du vaccin Pfizer avant le 31 mars, a-t-il dit.

Le Canada connaît depuis décembre une forte accélération de la pandémie qui a notamment entraîné des reconfinements dans les deux provinces les plus touchées, l'Ontario et le Québec, et un couvre-feu nocturne pour cette dernière.

Vendredi, le pays recensait plus de 735.000 cas de coronavirus et 18.797 morts.

ast/et/rle