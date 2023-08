Un nouveau vaccin COVID doit être mis sur le marché le mois prochain, mais les experts et analystes de la santé estiment qu'il devrait être accueilli froidement, même si les hospitalisations dues à "Eris", une variante de la forme Omicron du coronavirus, augmentent dans tout le pays.

Certains experts en santé publique espèrent que les Américains accueilleront le nouveau vaccin comme s'il s'agissait d'un vaccin contre la grippe. Mais la demande de vaccins a fortement chuté depuis 2021, date à laquelle ils ont été mis sur le marché pour la première fois et où plus de 240 millions de personnes aux États-Unis, soit 73 % de la population, se sont fait vacciner au moins une fois.

À l'automne 2022, alors que la plupart des gens avaient déjà contracté le virus COVID ou le vaccin, moins de 50 millions de personnes se sont fait vacciner.

Les prestataires de soins de santé et les pharmacies telles que CVS Health commenceront le mois prochain à proposer le vaccin, mis à jour pour lutter contre la version Omicron du virus qui domine depuis l'année dernière.

Selon Ashley Kirzinger, directrice de la méthodologie d'enquête de la Kaiser Family Foundation, ils devront faire face à une baisse des inquiétudes concernant le virus, ainsi qu'à la fatigue et au scepticisme quant aux mérites de ce vaccin.

"Les responsables de la santé publique, s'ils veulent qu'une majorité d'adultes se fassent vacciner chaque année, devront faire comprendre au public américain que le COVID n'a pas disparu et qu'il représente toujours un risque pour eux", a déclaré Mme Kirzinger.

La principale raison invoquée par les personnes vaccinées dans les enquêtes menées par le KFF au début de cette année pour ne pas se faire vacciner annuellement était qu'elles pensaient être protégées contre le virus en raison de vaccinations ou d'infections antérieures, a-t-elle indiqué.

Les fabricants du vaccin COVID-19 ont revu à la baisse leurs attentes concernant la campagne de vaccination de cet automne, Pfizer - le plus grand fabricant de vaccins à ARNm avec BioNTech - ayant récemment averti qu'il pourrait être amené à supprimer des emplois en cas d'échec. Son principal concurrent, Moderna, a admis que la demande pourrait se limiter à 50 millions d'injections.

L'année dernière, les ventes de vaccins de Pfizer et de Moderna ont dépassé 56 milliards de dollars dans le monde ; les analystes prévoient environ 20 milliards de dollars pour cette année.

Michael Yee, analyste chez Jefferies, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que la campagne d'automne atteigne celle de l'année dernière.

"Regardez ce qui s'est passé l'hiver dernier. Il s'agissait de 50 millions aux États-Unis, et il est probable que ce chiffre soit inférieur, étant donné que le COVID suscite moins d'inquiétude cette année que l'année dernière", a déclaré M. Yee.

VACCIN POST-PANDÉMIQUE

L'urgence sanitaire COVID a pris fin en mai et le gouvernement a confié au secteur privé une grande partie de la mission de vaccination de l'Amérique. Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), plus de 1,1 million de personnes aux États-Unis sont décédées des suites de la grippe aviaire.

Mandy Cohen, directrice des CDC, a déclaré la semaine dernière dans un podcast qu'elle s'attendait à ce que les vaccins - qui doivent encore être autorisés par la Food and Drug Administration et recommandés par les CDC - soient distribués au cours de la troisième ou de la quatrième semaine de septembre. Elle a suggéré que les Américains considèrent ces vaccins comme une mesure annuelle de protection, au même titre que le vaccin annuel contre la grippe.

Comme pour la grippe, Pfizer/BioNTech SE, Moderna et Novavax ont créé des versions du vaccin COVID pour tenter de reproduire la variante qui, selon eux, circulera cet automne. Les vaccins visent XBB.1.5, une sous-variante similaire à EG.5 et une sous-lignée de la variante Omicron, toujours dominante.

Selon les données du CDC, les hospitalisations liées au COVID-19 ont augmenté de plus de 40 % par rapport au niveau le plus bas atteint en juin, mais restent inférieures de plus de 90 % aux niveaux les plus élevés atteints lors de l'épidémie d'Omicron en janvier 2022.

LES PREUVES

Certains médecins suggèrent que les vaccins annuels soient destinés aux personnes âgées et à d'autres personnes à haut risque, qui sont les plus susceptibles d'avoir des conséquences désastreuses si elles attrapent le COVID-19.

Le Dr William Schaffner, spécialiste des maladies infectieuses à l'université de Vanderbilt et chargé de liaison avec le comité consultatif des CDC sur les pratiques de vaccination, a déclaré qu'il était possible que l'ACIP émette une recommandation plus faible pour les personnes plus jeunes et en meilleure santé. Cela pourrait également affecter la demande.

"Les enfants doivent-ils vraiment recevoir ce rappel ? a déclaré M. Schaffner. "La personne moyenne qui n'a pas de maladie sous-jacente et qui est un jeune adulte doit-elle recevoir ce vaccin ou ce vaccin doit-il être plus ciblé ?

Les CDC ont recommandé que les enfants reçoivent une seule dose du vaccin mis à jour l'année dernière pour les personnes âgées de 6 ans et plus.

Le Dr David Boulware, spécialiste des maladies infectieuses à l'université du Minnesota, a déclaré que, d'après les recherches qu'il a publiées, les personnes dont le vaccin a été renforcé présentent des symptômes moins graves pendant une durée plus courte.

"Lorsque vous examinez ce que vous pouvez faire pour réduire la durée de la maladie, même si vous tombez malade, le fait d'être vacciné est le meilleur moyen d'y parvenir", a-t-il déclaré.